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«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме

12 августа
2022 год

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12 августа 2022

На прошлой неделе Энн Хеч, известная по фильмам «Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско» и «Психо», на полной скорости врезалась на машине в жилой дом в Лос-Анджелесе. Позже представитель Хеч сообщил журналистам CNN, что в результате возгорания автомобиля актриса получила сильные ожоги и серьёзное повреждение лёгких, требующие хирургического вмешательства. Сейчас Энн находится в коме. Родственники актрисы сообщили, что её шансы выжить очень малы.

«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме

Во время аварии Энн получила тяжёлую аноксическую травму головного мозга, при которой клетки испытывают острую нехватку кислорода. В заявлении семьи говорится, что Хеч хотела стать донором, поэтому сейчас её держат на аппарате жизнеобеспечения, чтобы проверить, в каком состоянии находятся органы. Родственники актрисы также воздали должное таланту Хеч и поблагодарили всех, кто молился за её здоровье.
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«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме фотографии
«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме фотографии
«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме фотографии
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