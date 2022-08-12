«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме

СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся сыграть свадьбу в Армении
На торжество позовут только родственников
На прошлой неделе Энн Хеч, известная по фильмам «Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско» и «Психо», на полной скорости врезалась на машине в жилой дом в Лос-Анджелесе. Позже представитель Хеч сообщил журналистам CNN, что в результате возгорания автомобиля актриса получила сильные ожоги и серьёзное повреждение лёгких, требующие хирургического вмешательства. Сейчас Энн находится в коме. Родственники актрисы сообщили, что её шансы выжить очень малы.
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