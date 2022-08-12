СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся сыграть свадьбу в Армении

Последние несколько месяцев социальные сети Павла Прилучного
и Зепюр Брутян
, его коллеги по сериалу «В клетке»
, пестрят фотографиями друг друга. И хотя в сеть просочились документы из ЗАГСа
, подтверждающие, что Павел и Зепюр расписались 12 мая, актриса тогда отшутилась, что их связывают только рабочие отношения
. Как сообщает КП
, свадьба в мае действительно состоялась, и теперь актёрская пара решила её отпраздновать.
По информации издания, Прилучный возьмёт на себя все расходы на торжество, а из гостей будут только самые близкие: «Павел дал Зепюр свою фамилию, и в августе у них будет свадьба в Армении. Паша по-прежнему один из самых высокооплачиваемых артистов в стране, его съёмочный день стоит от 500 тысяч рублей, но расходов у него немало. Всё-таки ещё алименты надо платить – 100 тысяч рублей в месяц на двоих детей. Свадьба – дорогое удовольствие, сейчас он думает, как свести к минимуму расходы, поскольку у Зепюр огромная семья»
, – сообщили коллеги Павла. Артисты и правда перестали скрывать свой роман – в середине июля они вместе были в Армении, а сейчас отдыхают на Мальдивах.
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