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Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи

12 августа
2022 год

Лайфстайл >>
12 августа 2022
Ангус Клауд, известный по роли наркоторговца Феско в сериале «Эйфория», рассказал, что его медленная и чуть путанная речь – следствие жёсткой травмы, которую он получил в 14 лет. Актёр упал в строительную яму и проломил череп.

Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи

Клауд гулял с компанией друзей, но в какой-то момент отделился и в темноте не заметил яму: «Я проснулся на дне через 12 часов и понял, что попал в ловушку. Вылезать было чертовски сложно, потому что мой череп был сломан, а кожа цела – так что все кровотечение было внутренним, давило на мозг. Но они бы меня там не нашли. Я сам себя нашёл. Ну, или Бог, называйте это как хотите», – рассказал актёр в интервью Variety.

Клауд выбрался из ямы со сломанными пальцами, его зрение было расплывчатым. Ангус дошёл до автобусной остановки и поехал домой, но его мама подумала, что её 14-летний сын под веществами: «Я был ребёнком! Мама думала, что я принимаю наркотики, мои зрачки были чертовски расширены. Я пытался рассказать, что произошло, но не мог закончить фразу. Так что я пошёл спать. Я бы умер, если бы не мама. Она дала мне воды, и меня начало тошнить кровью. Тогда она отвезла меня в больницу, где мне вскрыли голову, вставили винты и пластину на то место, где я проломил себе череп». В период восстановления Ангус занимался с логопедом, но через две недели перестал ходить на сеансы.
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Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи фотографии
Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи фотографии
Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи фотографии
Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи фотографии
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