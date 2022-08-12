Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи

Ангус Клауд
, известный по роли наркоторговца Феско в сериале «Эйфория»
, рассказал, что его медленная и чуть путанная речь – следствие жёсткой травмы, которую он получил в 14 лет. Актёр упал в строительную яму и проломил череп.
Клауд гулял с компанией друзей, но в какой-то момент отделился и в темноте не заметил яму: «Я проснулся на дне через 12 часов и понял, что попал в ловушку. Вылезать было чертовски сложно, потому что мой череп был сломан, а кожа цела – так что все кровотечение было внутренним, давило на мозг. Но они бы меня там не нашли. Я сам себя нашёл. Ну, или Бог, называйте это как хотите»
, – рассказал актёр в интервью Variety
.
Клауд выбрался из ямы со сломанными пальцами, его зрение было расплывчатым. Ангус дошёл до автобусной остановки и поехал домой, но его мама подумала, что её 14-летний сын под веществами: «Я был ребёнком! Мама думала, что я принимаю наркотики, мои зрачки были чертовски расширены. Я пытался рассказать, что произошло, но не мог закончить фразу. Так что я пошёл спать. Я бы умер, если бы не мама. Она дала мне воды, и меня начало тошнить кровью. Тогда она отвезла меня в больницу, где мне вскрыли голову, вставили винты и пластину на то место, где я проломил себе череп»
. В период восстановления Ангус занимался с логопедом, но через две недели перестал ходить на сеансы.
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