12 августа Энн Хеч
умерла в клинике Лос-Анджелеса после недельного пребывания в коме. На прошлой неделе актриса попала в ДТП
, в результате которого она получила тяжёлую аноксическую травму головного мозга, ожоги по всему телу и повредила лёгкие.
О смерти актрисы сообщил её сын Гомер: «Мой брат Атлас и я потеряли нашу маму. Спустя шесть дней невероятных эмоциональных качелей я пребываю в глубокой печали, которую не могу выразить словами. Надеюсь, моя мама больше не испытывает боли. Мне хочется верить, что теперь она познает вечную свободу»
, – сказал
он. Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет.
Анализ крови показал
наличие наркотических веществ в крови Энн, однако необходимо провести повторное исследование, с целью исключить какие-либо препараты, которые ей вводили в больнице в рамках лечения.
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