Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Чрево»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет

13 августа
2022 год

Лайфстайл >>
13 августа 2022

12 августа Энн Хеч умерла в клинике Лос-Анджелеса после недельного пребывания в коме. На прошлой неделе актриса попала в ДТП, в результате которого она получила тяжёлую аноксическую травму головного мозга, ожоги по всему телу и повредила лёгкие.

Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет

О смерти актрисы сообщил её сын Гомер: «Мой брат Атлас и я потеряли нашу маму. Спустя шесть дней невероятных эмоциональных качелей я пребываю в глубокой печали, которую не могу выразить словами. Надеюсь, моя мама больше не испытывает боли. Мне хочется верить, что теперь она познает вечную свободу», – сказал он. Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет.

Анализ крови показал наличие наркотических веществ в крови Энн, однако необходимо провести повторное исследование, с целью исключить какие-либо препараты, которые ей вводили в больнице в рамках лечения.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме
Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами после ДТП
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Энн Хэч

фотографии >>
Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет фотографии
Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет фотографии
Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет фотографии
Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Чрево»

Скорбим

Евгений Корженков
9 августа ушел из жизни оператор Евгений Корженков.

День рождения >>

Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Виктория Фишер
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Хайке Макач
Марселлу Новаес
Кася Смутняк
Себастьян Стэн
Катажина Херман
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
драма, мелодрама
СССР, 1966, восстановлен 1987
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2020
К чёрту на рога
комедия
Италия, 2016
Легенды Орлёнка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Русалка и дочь короля
боевик, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Счастье быть одной
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Metallica: Сквозь невозможное
музыкальный фильм, приключения
США, 2013
История кино: новое поколение
исторический фильм
Великобритания, 2021
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Великий «Юнайтед»
исторический фильм, спортивный фильм
Великобритания, 2021
Вышка
триллер
США, 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
драма, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram