«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова

МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Личный кабинет актёра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
13 августа 2022
/
«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
13 августа
2022 год
январь 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Лайфстайл >>
13 августа 2022
12 августа в Екатеринбурге состоялось открытие первого международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Ведущими церемонии стали
Ирина Старшенбаум
и
Егор Корешков
, а среди гостей можно было увидеть
Юлию Снигирь
,
Евгения Цыганова
,
Елизавету Шакиру
,
Анну Котову-Дерябину
,
Надежду Лумпову
,
Марусю Климову
и других.
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
фото: Надежда Лумпова
фото: Ирина Старшенбаум
фото: Егор Корешков
фото: Маруся Климова
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Елизавета Шакира
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фестиваль кинодебютов «Одна шестая» начал прием заявок
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожек
,
стиль
персоны
Маруся Климова
,
Егор Корешков
,
Анна Котова-Дерябина
,
Надежда Лумпова
,
Юлия Снигирь
,
Ирина Старшенбаум
,
Алексей Федорченко
,
Евгений Цыганов
,
Елизавета Шакира
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
анонс
13 августа
Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет
После ДТП актриса неделю лежала в коме
12 августа
Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи
В 14 лет актёр упал в строительную яму и проломил череп
1 комментарий
12 августа
СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся сыграть свадьбу в Армении
На торжество позовут только родственников
2 комментария
12 августа
«Она скорее всего не выживет»: Энн Хеч находится в коме
Родственники актрисы опубликовали заявление
1 комментарий
Скорбим
9 августа ушел из жизни оператор Евгений Корженков.
День рождения >>
Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Виктория Фишер
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Хайке Макач
Марселлу Новаес
Кася Смутняк
Себастьян Стэн
Катажина Херман
все родившиеся 13 августа >>
Афиша кино >>
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
драма, мелодрама
СССР, 1966, восстановлен 1987
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2020
К чёрту на рога
комедия
Италия, 2016
Легенды Орлёнка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Русалка и дочь короля
боевик, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Счастье быть одной
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Metallica: Сквозь невозможное
музыкальный фильм, приключения
США, 2013
История кино: новое поколение
исторический фильм
Великобритания, 2021
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Великий «Юнайтед»
исторический фильм, спортивный фильм
Великобритания, 2021
Вышка
триллер
США, 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
драма, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
обсуждение >>