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«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова

13 августа
2022 год

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13 августа 2022
12 августа в Екатеринбурге состоялось открытие первого международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Ведущими церемонии стали Ирина Старшенбаум и Егор Корешков, а среди гостей можно было увидеть Юлию Снигирь, Евгения Цыганова, Елизавету Шакиру, Анну Котову-Дерябину, Надежду Лумпову, Марусю Климову и других.

«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
фото: Надежда Лумпова

«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
фото: Ирина Старшенбаум

«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
фото: Егор Корешков

«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
фото: Маруся Климова

«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
фото: Анна Котова-Дерябина

«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова
фото: Елизавета Шакира
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«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова фотографии
«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова фотографии
«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова фотографии
«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова фотографии
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