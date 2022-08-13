«Одна шестая»: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Надежда Лумпова

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После ДТП актриса неделю лежала в коме

Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет

12 августа

Ангус Клауд рассказал, что из-за травмы головы у него развился дефект речи

В 14 лет актёр упал в строительную яму и проломил череп