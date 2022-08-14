Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина»

Криминалисты ФБР выпустили новый отчёт о гибели оператора Галины Хатчинс, согласно которому выстрел Алека Болдуина на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» произошёл неслучайно. В декабре актёр утверждал, что не нажимал на курок, однако тест показал, что револьвер не мог выстрелить сам даже в положении полувзвода.
фото: Алек Болдуин на съёмочной площадке фильма «Ржавчина»
фото: Галина Хатчинс
Также расследование показало, что внутренние компоненты револьвера не были повреждены. Представители актёра и ответственная за реквизит Ханна Гутьеррес Рид пока не отреагировали на опубликованный отчёт спецслужб.
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