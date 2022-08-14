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Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина»

14 августа
2022 год

Лайфстайл >>
14 августа 2022
Криминалисты ФБР выпустили новый отчёт о гибели оператора Галины Хатчинс, согласно которому выстрел Алека Болдуина на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» произошёл неслучайно. В декабре актёр утверждал, что не нажимал на курок, однако тест показал, что револьвер не мог выстрелить сам даже в положении полувзвода.

Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина»
фото: Алек Болдуин на съёмочной площадке фильма «Ржавчина»

Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина»
фото: Галина Хатчинс

Также расследование показало, что внутренние компоненты револьвера не были повреждены. Представители актёра и ответственная за реквизит Ханна Гутьеррес Рид пока не отреагировали на опубликованный отчёт спецслужб.
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Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
Алек Болдуин всё же нажал на курок во время инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» фотографии
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