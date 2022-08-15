Новый сезон: Джульетт Льюис, Сидни Суини и Сара Полсон

В прошлые выходные в Беверли-Хиллз состоялась 2-я ежегодная церемония вручения наград телевизионной премии Hollywood Critics Association TV Awards, чествующая звёзд сериалов. Среди гостей и лауреатов премии были Мэнди Мур
, Сара Полсон
, Сидни Суини
, Джульетт Льюис
, Мелани Лински
, Конни Бриттон
, Дженнифер Моррисон
и другие.
фото: Мэнди Мур
фото: Сидни Суини
фото: Конни Бриттон
фото: Лэйк Белл
фото: Кейтлин Дивер
фото: Джульетт Льюис
фото: Мелани Лински
фото: Дженнифер Моррисон фото: Сара Полсон
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