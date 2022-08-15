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Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии

15 августа
2022 год

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15 августа 2022

Джина Лоллобриджида решила принять участие в выборах в верхнюю палату парламента Италии, которые назначены на 25 сентября 2022 года. По сведениям издания «La Repubblica», 95-летняя актриса будет баллотироваться как независимый кандидат от политического альянса «Суверенная и народная Италия», в который входят группы, выступающие против правительства премьер-министра Марио Драги. Альянс призывает к выходу Италии из Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза. Согласно изданию, актриса проходит вне списка, и ей предстоит преодолеть трехпроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент.

Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии

Это не первая попытка Лоллобриджиды попасть в мир большой политики - актриса уже выдвигалась на выборы в Европарламент в 1999 году, но не прошла, собрав всего 10 тысяч голосов.
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Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии фотографии
Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии фотографии
Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии фотографии
Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии фотографии
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