Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии

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Церемония вручени премии Hollywood Critics Association TV Awards
Джина Лоллобриджида решила принять участие в выборах в верхнюю палату парламента Италии, которые назначены на 25 сентября 2022 года. По сведениям издания «La Repubblica», 95-летняя актриса будет баллотироваться как независимый кандидат от политического альянса «Суверенная и народная Италия», в который входят группы, выступающие против правительства премьер-министра Марио Драги. Альянс призывает к выходу Италии из Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза. Согласно изданию, актриса проходит вне списка, и ей предстоит преодолеть трехпроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент.
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