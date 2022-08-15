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Том Холланд удалил соцсети ради сохранности психического здоровья

15 августа
2022 год

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15 августа 2022

На протяжении нескольких лет Том Холланд активно пользовался соцсетями для продвижения своих фильмов и деятельности созданной его семьёй благотворительной организации Brother’s Trust. За все эти годы актёр собрал почти 75-миллионную аудиторию подписчиков. Которой сообщил на днях о своём решении на некоторое время уйти из соцсетей для сохранности психического здоровья.

Том Холланд удалил соцсети ради сохранности психического здоровья

«Я решил отдохнуть от соцсетей ради своего психического здоровья, потому что считаю, что [запрещённые в России соцсети] вызывают перевозбуждение и чрезмерную усталость. Я слишком зацикливаюсь, читая что-то о себе в сети, и в конечном счёте это очень пагубно влияет на мою психику. Поэтому я решил передохнуть и удалил соответствующие приложения».

Этой новостью Холланд предварил рекламу благотворительных организаций, помогающих подросткам с психическими расстройствами, и призвал подписчиков поучаствовать в благом деле, купив футболки.
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№ 1
Игорь Федотов8   15.08.2022 - 21:28
Не понятно зачем про это сообщать и что значит устал. Не надо сидеть целыми днями как зачарованный и будет счастье. Хотя он этого не делал и так. Больше похоже на простой вброс ради чего-то. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Том Холланд удалил соцсети ради сохранности психического здоровья фотографии
Том Холланд удалил соцсети ради сохранности психического здоровья фотографии
Том Холланд удалил соцсети ради сохранности психического здоровья фотографии
Том Холланд удалил соцсети ради сохранности психического здоровья фотографии
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