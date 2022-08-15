Том Холланд удалил соцсети ради сохранности психического здоровья

Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии
Актриса продолжает попытки пробиться в политику
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На протяжении нескольких лет Том Холланд активно пользовался соцсетями для продвижения своих фильмов и деятельности созданной его семьёй благотворительной организации Brother’s Trust. За все эти годы актёр собрал почти 75-миллионную аудиторию подписчиков. Которой сообщил на днях о своём решении на некоторое время уйти из соцсетей для сохранности психического здоровья.
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