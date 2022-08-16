«Множество проблем с психикой»: Эзра Миллер объяснил своё странное поведение

На протяжении нескольких месяцев имя Эзры Миллера
кочевало из полицейских отчётов
в судебные повестки
и оседало в сенсационных журналистских расследованиях
, провоцируя дискуссию о стремительном закате карьеры актёра. Но в этом хоре свидетельств не было слышно голоса самого Миллера. В ответ на все обвинения актёр пробормотал в соцсетях какие-то заклинания про свою неуязвимую энергию и отправился в параллельную вселенную, предложив исполнительным властям поймать его в вихре времени и пространства
.
Однако комичная история со взломом и грабежом
, ставшая достоянием общественности на прошлой неделе, сломала печать молчания. Эзра начал догадываться, что пора выпустить хоть какое-то подобие обращения и прокомментировать эту хронику административно-уголовных приключений. В заявлении, переданном представителями актёра в редакцию журнала «Variety»
, Эзра, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, обещает подлечиться.
«Преодолевая в последнее время период серьёзного кризиса, я пришёл к пониманию, что у меня есть комплекс проблем с психическим здоровьем, и начал лечение. Я хочу извиниться перед каждым, кого моё поведение встревожило или расстроило. Я полон решимости проделать всю необходимую работу для того, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной жизни»
, - гласит
написанное пиарщиком
сообщение актёра.
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