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«Множество проблем с психикой»: Эзра Миллер объяснил своё странное поведение

16 августа
2022 год

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16 августа 2022

На протяжении нескольких месяцев имя Эзры Миллера кочевало из полицейских отчётов в судебные повестки и оседало в сенсационных журналистских расследованиях, провоцируя дискуссию о стремительном закате карьеры актёра. Но в этом хоре свидетельств не было слышно голоса самого Миллера. В ответ на все обвинения актёр пробормотал в соцсетях какие-то заклинания про свою неуязвимую энергию и отправился в параллельную вселенную, предложив исполнительным властям поймать его в вихре времени и пространства.

«Множество проблем с психикой»: Эзра Миллер объяснил своё странное поведение

Однако комичная история со взломом и грабежом, ставшая достоянием общественности на прошлой неделе, сломала печать молчания. Эзра начал догадываться, что пора выпустить хоть какое-то подобие обращения и прокомментировать эту хронику административно-уголовных приключений. В заявлении, переданном представителями актёра в редакцию журнала «Variety», Эзра, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, обещает подлечиться.

«Преодолевая в последнее время период серьёзного кризиса, я пришёл к пониманию, что у меня есть комплекс проблем с психическим здоровьем, и начал лечение. Я хочу извиниться перед каждым, кого моё поведение встревожило или расстроило. Я полон решимости проделать всю необходимую работу для того, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной жизни», - гласит написанное пиарщиком сообщение актёра.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   16.08.2022 - 14:22
Серьёзно? Он наконец-то осознал, что у него имеются проблемы со психикой?! Я думаю, это уже заметили все, кто следит за новостями шоу-бизнеса. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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