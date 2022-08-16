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Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда

16 августа
2022 год

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16 августа 2022

Во время своего визита на кинофестиваль в Сараево датский актёр Мадс Миккельсен встретился с журналистами и поклонниками, чтобы ответить на волнующие их вопросы. Одной из самых животрепещущих тем стала замена Джонни Деппа в роли Гриндевальда в третьей части «Фантастических тварей». Миккельсен признался, что его мучали сомнения по поводу этой роли и что задача заменить Деппа, создавшего неповторимый образ, была не из лёгких. Также актёр не исключил возможность возвращения Деппа во франшизу - ведь теперь, когда актёр отстоял свою честь в суде, компании могут безбоязненно сотрудничать с ним вновь.

Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда
фото: Мадс в Сараево

«Очевидно, что теперь курс изменился - он выиграл дело в суде, так что посмотрим, вернётся ли он. А он может. Я большой поклонник Джонни. Думаю, он великолепный актёр, и он проделал фантастическую работу. Которую я не смог скопировать. Но у меня бы и не было никакой возможности это сделать - потому что в этом слишком много самого Джонни. Это было бы творческим самоубийством. Поэтому нам пришлось придумать что-то другое, что-то, что больше подходило мне, и построить мост между Джонни и мной. Так что да, всё это очень пугало. Фанаты Джонни были очень, очень милы, но они также были весьма упрямы. Я не особенно с ними взаимодействовал, но мне совершенно понятно, почему их сердца были разбиты».

Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда
фото: Джонни в роли Гриндевальда
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Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда фотографии
Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда фотографии
Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда фотографии
Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда фотографии
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