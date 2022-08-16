Мадс Миккельсен не исключает возможность возвращения Джонни Деппа к роли Гриндевальда

«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже
Актриса наконец-то позволила себе расслабиться
Во время своего визита на кинофестиваль в Сараево датский актёр Мадс Миккельсен встретился с журналистами и поклонниками, чтобы ответить на волнующие их вопросы. Одной из самых животрепещущих тем стала замена Джонни Деппа в роли Гриндевальда в третьей части «Фантастических тварей». Миккельсен признался, что его мучали сомнения по поводу этой роли и что задача заменить Деппа, создавшего неповторимый образ, была не из лёгких. Также актёр не исключил возможность возвращения Деппа во франшизу - ведь теперь, когда актёр отстоял свою честь в суде, компании могут безбоязненно сотрудничать с ним вновь.
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