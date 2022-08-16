Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже

16 августа
2022 год

Лайфстайл >>
16 августа 2022
В июле 2021 года Марина Федункив вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи. В интервью изданию «Hello!» актриса призналась, что в начале ей было сложно расслабиться и позволить мужу решать за неё - мешала многолетняя независимость.

«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже

«После свадьбы я разрешила себе расслабиться – решила, ты мужчина, ты и рули. Сначала было сложно мне, не ему, ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни и потому совершенно не против, чтобы мужчина принимал ключевые решения. Тем более, у Стефано это отлично получается. Он менеджер от бога, с крутым аналитическим складом ума».

Также Стефано принялся за самооценку Марины, запрещая ей себя критиковать: «Мой муж для меня идеал. Я восхищена не только его умом, но и моральными качествами. А за недостатки у нас отвечаю я. Хотя, если спросить Стефано – он тоже считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать. Вот такие мы друг для друга идеальные. А если серьезно, недостатки есть у всех, вопрос в том, насколько мы их принимаем. У моего супруга набор положительных качеств сильно перевешивает возможные отрицательные моменты, а потому последние малосущественны».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем
Марина Федункив вышла замуж за итальянца
Поиск по меткам
любовь
персоны
Марина Федункив

фотографии >>
«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже фотографии
«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже фотографии
«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже фотографии
«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Зозулин
16 августа ушёл из жизни актёр Виктор Зозулин.
Тамара Косубаева
15 августа ушла из жизни актриса Тамара Косубаева.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Кирилл Зайцев (II)
Максим Заусалин
Ян Ильвес
Максим Литовченко
Игорь Лях
Мирдза Мартинсоне
Кэм Джиганде
Джордж Истмен
Стив Карелл
Кловис Корнийяк
Йожеф Мадараш
Мадонна
Пьер Ришар
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Ширли-мырли
комедия-фарс
Россия, 1995
Неудержимые 2
боевик, приключения, триллер
США, 2012
Неудержимые
боевик, приключения, триллер
США, 2010
Неудержимые 3
боевик, приключения, триллер
США, 2014
Челюсти: Столкновение
триллер
Великобритания, 2022
Венецианские львы
комедия
Италия, 2015
Позывной «Барон»
драма, криминальный фильм
Россия, Узбекистан, 2022
Икар
приключения, семейное кино
Бельгия, Люксембург, Франция, 2022
Мия и я: Легенда Сентопии
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Бельгия, Германия, Индия, 2022
Неубиваемый
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, 2022
Ночной режим
мистика, триллер
Россия, 2022
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
Бельгия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram