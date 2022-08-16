«Он запрещает мне себя критиковать»: Марина Федункив об идеальном муже

В июле 2021 года Марина Федункив вышла замуж
за итальянского предпринимателя Стефано Маджи
. В интервью изданию «Hello!»
актриса призналась, что в начале ей было сложно расслабиться и позволить мужу решать за неё - мешала многолетняя независимость.
«После свадьбы я разрешила себе расслабиться – решила, ты мужчина, ты и рули. Сначала было сложно мне, не ему, ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни и потому совершенно не против, чтобы мужчина принимал ключевые решения. Тем более, у Стефано это отлично получается. Он менеджер от бога, с крутым аналитическим складом ума»
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Также Стефано принялся за самооценку Марины, запрещая ей себя критиковать: «Мой муж для меня идеал. Я восхищена не только его умом, но и моральными качествами. А за недостатки у нас отвечаю я. Хотя, если спросить Стефано – он тоже считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать. Вот такие мы друг для друга идеальные. А если серьезно, недостатки есть у всех, вопрос в том, насколько мы их принимаем. У моего супруга набор положительных качеств сильно перевешивает возможные отрицательные моменты, а потому последние малосущественны»
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