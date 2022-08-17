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«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях

17 августа
2022 год

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17 августа 2022

Когда Уилл Смит отвесил внепрограммную пощечину Крису Року, многие коллеги осудили актёра за такое агрессивное поведение. Но мало кто из осуждающих, включая, наверное, и саму жертву, мог себе тогда представить, до каких масштабов разрастётся этот скандал, и скольких людей затянет в воронку. Смиту и его семье припомнили все существующие и не существующие грехи, организаторы премии запретили актёру появляться на церемониях в течение 10 последующих лет, а сам актёр вынужден был неоднократно принести публичные извинения Крису Року и его семье, а также всем, кого задел его поступок.

«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях

Среди осудивших актёра коллег была 33-летняя Зои Кравиц, отреагировавшая на поступок Смита серией публикаций в соцсетях. И хотя Зои не называла никаких имён, подпись «Вот фотография моего платья с премии, где мы, видимо, теперь выкрикиваем ненормативную лексику и нападаем на людей на сцене» однозначно свидетельствовала об активном осуждении подобного поведения. Актрисе, разумеется, сразу же досталось от лагеря болельщиков Смита и прочих борцов за социальную справедливость. Зои тут же обвинили в лицемерии, припомнив ей дружбу с дизайнером Александром Вангом, который утратил рукопожатность после обвинений в насилии. А также пришили к делу какое-то стародавнее выражение симпатии Зои к сыну Смита, Джейдену. Крайне редко высказывающаяся на злобу дня в соцсетях Зои была не готова к подобным бурям в стакане и сделала надлежащий вывод о природе соцсетей. В интервью «The Wall Street Journal» Зои охарактеризовала Интернет как отхожее место, в котором дискуссия не зарождается, а тонет.

«Сейчас такие времена, что страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное, делать противоречивые заявления, искусство и вообще что угодно. Страшно ещё и потому, что искусство предполагает разговор, диалог. На мой взгляд, это главенствующий принцип и он всегда должен быть таковым. Интернет - это нечто противоположное разговору. Интернет - это место, куда люди всё время что-то сливают, не обретая ничего взамен».

«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях

«Мне напомнили, что я артистка. Быть артистом не означает нравится всем подряд или быть для всех секс-символом. Это значит выражать некую мысль или идею в надежде, что она инициирует разговор или вдохновит людей, или же позволит им почувствовать себя видимыми. Сейчас я уже на той стадии, когда мне вовсе не хочется выражать себя посредством постов в соцсетях. Я хочу делать это через искусство».
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№ 1
Игорь Федотов8   17.08.2022 - 22:04
Правильно что врезал, по делам нигеру. Вообще надо уметь шутить и понимать что ты несешь. И не стоило извинится все эти двадцать раз которые Смит делал. читать далее>>
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«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях фотографии
«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях фотографии
«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях фотографии
«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях фотографии
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