«Законы рынка безжалостны»: Андрей Кончаловский о зависимости российской культуры от западных влияний

В преддверии своего 85-летнего юбилея Андрей Кончаловский
дал интервью
изданию «Аргументы и факты», в котором ответил на животрепещущий вопрос о зависимости современной российской культуры от западных влияний. А точнее о том, почему уход голливудских блокбастеров из российского проката грозит существованию отечественного кинопроката как такового. По мнению режиссёра, США давно и успешно экспортируют вовне вовсе не собственную культуру, а некий транснациональный продукт. Который пришёлся людям по вкусу во многом благодаря мощной рекламной кампании.
«Формирование вкуса — это уже больше вопрос маркетинга, который сегодня становится очень токсичным и абсолютно утилитарным. И нынешний голливудский кинематограф мало чем отличается от «Макдональдса». Ведь «Макдональдс» — это не национальная американская еда, «Макдональдс» — это транснациональная корпорация, которая лишь рядится в американский миф. Американская еда — это тыквенный пирог, барбекю на лужайке, а совсем не бигмак. И кинематограф Голливуда, будь то Дисней, Сони или Марвел — это не американская культура, это транснациональный продукт, пластмассовый, не имеющий ни вкуса, ни запаха, на который при помощи социальной инженерии подсаживают максимальное количество потребителей. А настоящий американский кинематограф — это фестиваль «Санденс», к примеру, на котором независимые режиссеры пытаются в своих фильмах рассказать о реальной жизни Америки.
Нынешние российские зрители — это поколение, которое росло после того, как рухнул железный занавес. Им в 1990-м лет по 10 было. И они уже воспитаны теми самыми транснациональными корпорациями: если идти есть, то непременно в «Макдональдс», если в кино, то на голливудский фильм. Я своего собственного сына от «Макдональдса» не могу отучить — он все равно будет ходить туда! Силой тут ничего добиться нельзя, пока он сам не поймет, что по-настоящему вкусно, а что — лишь продукт мощной рекламной кампании.
Самобытность наша где была, там и останется. Но законы рынка безжалостны, и если государство тут не сыграет свою роль, то ситуация не изменится. А основная роль государства какая? Ограничивать!»
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