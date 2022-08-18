Флоренс Пью рассказала о расставании с Заком Браффом

Два с половиной года назад британская актриса Флоренс Пью
отважно защищала свою личную жизнь от посягательств подписчиков, которым пришёлся не по вкусу её роман с Заком Браффом
. Внезапно традиционный возрастной мезальянс (Флоренс младше Зака на 21 год) вызвал чувствительную реакцию у поклонников актрисы, которые набросились на Браффа с необоснованной критикой - как же это его так угораздило на склоне лет связаться с девушкой почти вдвое младше него?
Флоренс решила не церемониться с обнаглевшими подписчиками и опубликовала видео-обращение, в котором терпеливо объяснила, что такое совершеннолетие и личная жизнь, а также где находится и как выглядит кнопка «отписаться»
.
Однако отвоёванная любовь не прожила и трёх лет. В свежем интервью изданию «Harper's Bazaar»
Пью призналась, что их с Браффом роман тихо завял ещё в начале текущего года. С обнародованием этой информации актёры резонно не спешили, памятуя о болезненной реакции на их союз.
«Мы пытались расстаться, не оповещая об этом весь мир, потому что это были отношения, о которых у каждого было своё мнение. Мы просто подумали, что для нас будет куда полезнее, если мы обойдёмся без поздравлений от миллиона людей, которые будут рассказывать нам, как они счастливы, что мы теперь не вместе. Так что да, мы расстались. И у меня автоматически перехватывает горло, когда я об этом говорю»
.
Пью неоднократно поднимала тему установившегося в обществе потребительского отношения к личной жизни артистов и вопиющей безнаказанности вторжения в их личное пространство. «Всякий раз, когда я чувствую, что черта между профессиональной и личной жизнью снова пересечена - будь то папарацци, снимающие личные моменты, или каналы сплетен, поощряющие людей делиться личными моментами знаменитостей, встреченных ими на улице - я думаю, что это невероятно неправильно. Я не думаю, что каждый аспект жизни артистов должен быть описан и заснят. Мы не подписывались на участие в реалити-шоу»
.
обсуждение >>