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Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями

18 августа
2022 год

Лайфстайл >>
18 августа 2022
84-летний Энтони Хопкинс объединился с креативным стартапом Orange Comet для создания собственной NFT-коллекции. В неё войдут 10 персонажей, которых Хопкинс играл на протяжении своей актёрской карьеры. Среди них – Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят», бог Один из фильмов Marvel о Торе и другие герои.

Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями
фото: Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектера

«NFT – чистый лист для создания искусства в новом формате. Метавселенная даёт возможность совершенно иначе общаться со своей аудиторией. Я, наверно, самый старый человек в сообществе NFT и вообще в социальных сетях, что доказывает, что всё возможно в любом возрасте», – сказал актёр. NFT-коллекция Хопкинса будет представлена в середине сентября на платформе OpenSea. Часть вырученных средств пойдёт в благотворительной фонд.
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№ 1
_elen_black_   18.08.2022 - 18:45
84 года, а по-прежнему стремится добиться новых вершин. Заслуживает огромного уважения такая позиция Энтони Хопкинса, многие в таком возрасте уже покидают карьерную деятельность... читать далее>>
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Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями фотографии
Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями фотографии
Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями фотографии
Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями фотографии
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