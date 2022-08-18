Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями

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Молодой и успешный без шенгена

Сергей Бурунов снялся в клипе Ольги Серябкиной на песню «Дядя Гена»

Эйджисты снова могут спать спокойно

Флоренс Пью рассказала о расставании с Заком Браффом

«Законы рынка безжалостны»: Андрей Кончаловский о зависимости российской культуры от западных влияний

17 августа

«Страшно иметь своё мнение, сказать что-то неправильное»: Зои Кравиц о травле в соцсетях

По мнению актрисы, интернет не совместим с диалогом