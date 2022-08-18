Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями

84-летний Энтони Хопкинс объединился с креативным стартапом Orange Comet для создания собственной NFT-коллекции. В неё войдут 10 персонажей, которых Хопкинс играл на протяжении своей актёрской карьеры. Среди них – Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят», бог Один из фильмов Marvel о Торе и другие герои.
фото: Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектера
«NFT – чистый лист для создания искусства в новом формате. Метавселенная даёт возможность совершенно иначе общаться со своей аудиторией. Я, наверно, самый старый человек в сообществе NFT и вообще в социальных сетях, что доказывает, что всё возможно в любом возрасте», – сказал актёр. NFT-коллекция Хопкинса будет представлена в середине сентября на платформе OpenSea. Часть вырученных средств пойдёт в благотворительной фонд.
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