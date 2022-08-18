Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за закрытия дела против Брэда Питта

В 2016 году между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом произошёл конфликт на борту частного самолёта, к расследованию которого привлекли ФБР. Актриса обвиняла супруга в физическом насилии против их приёмного сына Мэддокса, которому тогда было 15 лет, но доказательств вины Брэда не нашли, и в возбуждении уголовного дела было отказано. Вчера стало известно, что Джоли подала в суд на ФБР из-за того, что расследование было прекращено и ведомство не предоставило ей материалы дела. Она также дала новые показания по тому инциденту на борту частного лайнера.
фото: Анджелина Джоли с детьми
Изначально новый иск к ФБР был подан анонимно, но журналистам удалось узнать, что истцом является именно Джоли. В документах говорится, что во время ссоры Джоли спросила Питта, что случилось, на что он якобы ответил: «Этот ребёнок выглядит как чёртов пацан из «Колумбайна» (в России движение внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций)». После этих слов актриса ушла с остальными детьми в хвостовую часть самолёта, после чего Питт якобы «схватил её за голову и начал трясти, затем схватил её за плечи и тоже начал трясти», прежде чем ударил «потолок самолёта примерно четыре раза».
Согласно отчету, по крайней мере один ребёнок стал свидетелем стычки и спросил: «Ты в порядке, мама?» Тогда Питт якобы закричал: «Нет, мама не в порядке. Она разрушает эту семью. Она сумасшедшая». Кто-то в самолёте ответил Питту: «Это не она, это ты, придурок». Джоли сказала, что ей пришлось схватить мужа за шею, чтобы он не напал на этого человека. В документах говорится, что Питт также облил пивом Анджелину и одело, под которым она находилась вместе с детьми. К отчёту актриса приложила фотографию ушибов на её руке и локте, которые она якобы получила от Питта.
фото: Анджелина Джоли с Мэддоксом
Когда самолёт приземлился, Анджелина и её шестеро детей не сразу смогли выйти из салона, потому что Питт «взорвался» и закричал: «Ты ни хрена никуда не поедешь. Ты не сойдешь с этого грёбаного самолета. Пошли вы все. Я, *****, ухожу от тебя». Через пять недель после инцидента федеральная прокуратура объявила, что не будет выдвигать никаких обвинений против Питта. Представители Джоли не ответили на запрос о комментарии по поводу её нового иска к ФБР.
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