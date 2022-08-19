Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

Эмма Уотсон
снялась в рекламной кампании нового аромата Prada Paradoxe и дебютировала в качестве режиссёра, – именно она отвечала за съёмки видео.
Эмма давно хотела попробовать себя в качестве режиссёра и сама предложила бренду снять рекламную кампанию: «Когда в Prada попросили меня стать лицом их новой парфюмерной кампании, я спросила, могу ли я срежиссировать её. Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим произведением искусства»
, – написала Эмма в социальных сетях. Она опубликовала первые кадры из видеокампании, а полная версия ролика, вероятно, появится совсем скоро.
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