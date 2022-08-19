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Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

19 августа
2022 год

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19 августа 2022
Эмма Уотсон снялась в рекламной кампании нового аромата Prada Paradoxe и дебютировала в качестве режиссёра, – именно она отвечала за съёмки видео.

Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

Эмма давно хотела попробовать себя в качестве режиссёра и сама предложила бренду снять рекламную кампанию: «Когда в Prada попросили меня стать лицом их новой парфюмерной кампании, я спросила, могу ли я срежиссировать её. Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим произведением искусства», – написала Эмма в социальных сетях. Она опубликовала первые кадры из видеокампании, а полная версия ролика, вероятно, появится совсем скоро.

Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe
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Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe фотографии
Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe фотографии
Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe фотографии
Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe фотографии
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