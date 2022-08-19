Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe

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19 августа Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы из-за проблем с ментальным здоровьем По этой же причине актёр удалил социальные сети

18 августа Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за закрытия дела против Брэда Питта Актриса дала новые показания по инциденту, который произошёл на борту частного самолёта в 2016 году

18 августа Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями В коллекции будут представлены 10 персонажей, которых актёр сыграл в разное время своей карьеры