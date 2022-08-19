Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы из-за проблем с ментальным здоровьем

38-летний Джона Хилл
, известный по фильмам «Мачо и ботан»
, «Не смотрите наверх»
и «Волк с Уолл-стрит»
, написал
открытое письмо, в котором заявил, что больше не будет заниматься продвижением своих фильмов, так как это вредит его ментальному здоровью. Актёр рассказал, что больше 20 лет страдает от панических атак (он даже снял документальный фильм Stutz
о работе со своим психотерапевтом), а коммуникация с прессой и появление на публичных мероприятиях усугубляют его состояние здоровья.
Джона снял фильм, чтобы поделиться с широкой аудиторией теми инструментами, которые помогают ему справляться с приступами паники: «Я закончил снимать свой второй фильм – документальную картину под названием Stutz обо мне и моём терапевте. Моя цель состоит в том, чтобы в развлекательном формате рассказать об инструментах, которыми я овладел с помощью терапии. Почти 20 лет я испытывал приступы тревоги, которые учащались при разговорах со СМИ и на публичных событиях»
.
«Вы не увидите меня на промомероприятиях, посвящённых этому фильму или другим моим новым лентам. Это важный шаг, который я делаю, чтобы защитить себя. Если я брошусь продвигать фильм, чувствуя себя только хуже, это будет нечестно. Обычно я воспринимаю подобные письма или заявления как какой-то кринж, но я понимаю, что являюсь одним из тех немногих привилегированных людей, которые могут позволить себе на время отойти от дел. Я не потеряю работу, пока занимаюсь своим здоровьем»
, – написал актёр. На этой неделе он удалил свой аккаунт в запрещённой в России социальной сети, что пресса также связывает с его желанием уделить больше времени ментальному здоровью.
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