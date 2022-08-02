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Ану де Армас раскритиковали за её акцент в фильме «Блондинка»

2 августа
2022 год

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2 августа 2022
На днях вышел трейлер фильма Эндрю Доминика «Блондинка», в котором кубино-испанская актриса Ана де Армас сыграла Мэрилин Монро. Многих пользователей сети возмутил акцент де Армас – по их мнению, он не соответствует хриплому тону Мэрилин, а слишком грубое произношение делает актрису неубедительной в её роли. В защиту де Армас высказался представитель компании Authentic Brands Group (ABG), обладающей правами на изображение и имущество Мэрилин.

Ану де Армас раскритиковали за её акцент в фильме «Блондинка»
фото: Ана де Армас в роли Мэрилин Монро

«Мэрилин Монро – уникальная икона Голливуда и поп-культуры, которая выходит за рамки поколений и истории. Любая актриса, которая берёт на себя эту роль, знает, что на ней лежит большая ответственность. Судя по трейлеру, Ана — отличный кандидат, потому что она передает очарование, человечность и уязвимость Мэрилин. Нам не терпится увидеть фильм полностью!», – сказал Марк Розен.

Ану де Армас раскритиковали за её акцент в фильме «Блондинка»

Ранее в интервью изданию The Times of London Ана де Армас рассказала, что работала над акцентом для съёмок в фильме почти год: «Я работала над этим на протяжении девяти месяцев — занятия с тренером, практика, озвучка. Это была настоящая пытка, полностью изматывающая. Мой мозг вскипел», – сказала актриса.

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Ану де Армас раскритиковали за её акцент в фильме «Блондинка» фотографии
Ану де Армас раскритиковали за её акцент в фильме «Блондинка» фотографии
Ану де Армас раскритиковали за её акцент в фильме «Блондинка» фотографии
Ану де Армас раскритиковали за её акцент в фильме «Блондинка» фотографии
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