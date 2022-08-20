«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова

Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы из-за проблем с ментальным здоровьем
По этой же причине актёр удалил социальные сети
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Вчера в Калининграде состоялась церемония открытия юбилейного 10-го фестиваля короткометражного кино «Короче». В завершении церемонии на сцене появился торт со свечами, которые задули всем залом, после чего Антон Калинкин, владелец фестиваля, объявил, что «Короче» открыт, а группа Чиж & Co исполнила несколько своих хитов. Среди гостей и участников фестиваля были Юлия Пересильд, Сабина Ахмедова, Жора Крыжовников, Екатерина Волкова, Маруся Климова, Софья Каштанова и многие другие.
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