Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Чрево»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова

20 августа
2022 год

Лайфстайл >>
20 августа 2022

Вчера в Калининграде состоялась церемония открытия юбилейного 10-го фестиваля короткометражного кино «Короче». В завершении церемонии на сцене появился торт со свечами, которые задули всем залом, после чего Антон Калинкин, владелец фестиваля, объявил, что «Короче» открыт, а группа Чиж & Co исполнила несколько своих хитов. Среди гостей и участников фестиваля были Юлия Пересильд, Сабина Ахмедова, Жора Крыжовников, Екатерина Волкова, Маруся Климова, Софья Каштанова и многие другие.

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Юлия Пересильд с дочерью Анной

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Екатерина Волкова

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Алёна Бабенко и Владимир Яглыч

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Софья Каштанова

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Ольга Долматовская и Жора Крыжовников

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Маруся Климова

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Сабина Ахмедова

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Светлана Степанковская

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Мария Кравченко

«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова
фото: Евгений Гришковец
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   20.08.2022 - 16:21
Как же похожи Юлия Пересильд и ее дочь, просто одно лицо) Юлия отлично выглядит, очень привлекательно и молодо. Отдельно хочу отметить Сабину, никогда не видела ее в белом, как правило, ее наряды черного... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожеккороткий метрстиль
персоны
Сабина АхмедоваАлёна БабенкоЕкатерина ВолковаЕвгений ГришковецОльга ДолматовскаяМарина ДоможироваАнтон Калинкин (II)Софья КаштановаМаруся КлимоваМария КравченкоЖора КрыжовниковЮлия ПересильдСветлана СтепанковскаяВладимир Яглыч

фотографии >>
«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова фотографии
«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова фотографии
«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова фотографии
«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Чрево»

Скорбим

Виктор Зозулин
16 августа ушёл из жизни актёр Виктор Зозулин.
Игорь Донской
12 августа ушёл из жизни актёр Игорь Донской.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Игорь Григорьев (III)
Равиль Исьянов
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Татьяна Струкова
Борис Токарев
Максим Фомин
Константин Юдаев
Эми Адамс
Джоан Аллен
Бен Барнс
Жозе Вилкер
Ремо Джироне
Джеймс Марстерс
Рэй Уайз
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Ширли-мырли
комедия-фарс
Россия, 1995
Неудержимые 2
боевик, приключения, триллер
США, 2012
Неудержимые
боевик, приключения, триллер
США, 2010
Неудержимые 3
боевик, приключения, триллер
США, 2014
Челюсти: Столкновение
триллер
Великобритания, 2022
Венецианские львы
комедия
Италия, 2015
Ночной режим
мистика, триллер
Россия, 2022
Позывной «Барон»
драма, криминальный фильм
Россия, Узбекистан, 2022
Икар
приключения, семейное кино
Бельгия, Люксембург, Франция, 2022
Мия и я: Легенда Сентопии
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Бельгия, Германия, Индия, 2022
Неубиваемый
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, 2022
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
Бельгия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram