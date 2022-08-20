«Короче»: Юлия Пересильд, Евгений Гришковец и Екатерина Волкова

анонс

19 августа Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы из-за проблем с ментальным здоровьем По этой же причине актёр удалил социальные сети

19 августа Эмма Уотсон стала лицом аромата Prada Paradoxe Актриса сама срежиссировала рекламную кампанию

18 августа Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за закрытия дела против Брэда Питта Актриса дала новые показания по инциденту, который произошёл на борту частного самолёта в 2016 году