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Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США

20 августа
2022 год

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20 августа 2022

Несмотря на серьёзные идеологические разногласия с дочерью Марией Машковой, которая живёт и работает в Америке, раньше Владимир Машков всё же имел опыт работы с западными коллегами. На днях актёр рассказал в интервью, как однажды получил две грин-карты, дающие право постоянно жить и работать в Штатах.

Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США

Актёра пригласили на съёмки после премьеры картины «Вор»: «Я работал за границей. Но не я туда поехал, а меня туда пригласили после того, как в 1997 году вышла картина «Вор». Этот фильм был очень тепло встречен, ему не хватило буквально одного голоса, чтобы он взял «Оскар». Но это не помешало нашей картине войти в сокровищницу американской киноакадемии как примеру уникального существования русских людей: непонятных, опасных, но очень чувствующих и любящих».

Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США
фото: Владимир Машков, Том Круз и Иво Новак в фильме «Миссия невыполнима: Протокол фантом»

Машков не знал английский язык и заучивал текст по транскрипции: «После этого меня пригласили в Штаты. Я тогда знал только одно слово: «Ес». Я в самолёте учил текст на английском языке, записанный русскими буквами. И понял, что мелодика звучания английского языка идёт наверх, они всегда повышают интонацию: «Хай! Хау ду ю ду?». А русский язык весь интонационно идет вниз, заметили? И вот я провёл трюк на пробах. Взял английский текст и стал его произносить с русской интонацией. Звучало угрожающе. У них ноги затряслись от ужаса! Они вроде бы понимали, что я говорю, но не понимали цель моих вопросов. А им нужен был человек, которого можно противопоставлять американским артистам, чтобы они бились. Нужен был противник для Тома Круза, чтобы зритель поверил: ого, да он еле-еле выжил! И мой трюк прошёл сильно. Мне даже дали грин-карту: тогда их выдавали тем, кто стал успешен в своей стране. Они, кстати, ошиблись и прислали мне аж две грин-карты. Пришла первая, а через неделю вторая», – рассказал Машков.
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Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США фотографии
Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США фотографии
Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США фотографии
Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США фотографии
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