Владимир Машков рассказал, как однажды получил две грин-карты США

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По этой же причине актёр удалил социальные сети

Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы из-за проблем с ментальным здоровьем

18 августа

Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за закрытия дела против Брэда Питта

Актриса дала новые показания по инциденту, который произошёл на борту частного самолёта в 2016 году