«Мне что-то втюхивают»: Глафира Тарханова о книгах по саморазвитию и работе лайф-коучей

Недавно вышел сериал «Закрыть гештальт»
, в котором Глафира Тарханова
сыграла роль лайф-коуча. Её героиня помогает настроить процессы в жизни и добиться нужных результатов, однако сама Глафира, окончившая психфак МГУ, к такому подходу относится скептически.
Актриса не читает книги по саморазвитию и предпочитает литературу по психологии: «Книги коучей ведь повторяют друг друга. На каком-то интуитивном уровне я понимаю: мне начинают что-то втюхивать. Однажды листала книгу про то, как стать богатым. Видела эти повторения и чувствовала — да простят меня люди, которым это нравится — ну для тупых же! Это простая литература, поэтому она раскупается миллионными тиражами. Глубоких научных трудов много, но кто сейчас будет Юнга и Фрейда читать в оригинале, если есть такая примитивная версия?»
, – рассказала Глафира в интервью журналу «ОК!»
Глафира не исключает, что у авторов действительно есть полезный жизненный опыт, которым они могут поделиться, но считает, что для достижения результатов «глубинно работает только индивидуальный подход»
.
«Надо работать над собой, это непросто. К этому нужно идти. Всегда будут те, кто тобой недоволен. И проще сделать «тюнинг» — губы накачать или грудь увеличить. Легла на операционный стол, а проснулась красоткой. Правда, многие женщины сейчас говорят, что делают пластику для себя. Но, опять же — если в себе что-то не нравится, то куда нужно идти? К психологу. Думаю, скоро это изменится. Молодое поколение уже за натуральность, за комфорт для себя. Девушки не носят бельё, выбирают кроссовки вместо каблуков. Мне кажется, они себя полюбили больше»
, – отметила актриса.
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