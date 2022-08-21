В России отменён повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой

Сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер»
без объяснения причин. Спецпоказ и онлайн-встреча с Литвиновой должны были состояться 22 августа в премьерном зале кинотеатра «Октябрь», о чём актриса и режиссёр радостно сообщила в своём телеграм-канале. Однако уже через два дня Литвинова сообщила об отмене показа и проката, опубликовав
скриншот уведомления от организаторов.
«По независящим от «Каро» обстоятельствам мы вынуждены отменить специальное событие 22 августа и весь прокат с 25 августа в сети «Каро».
Всех зрителей мы оповестим и сделаем возврат денежных средств. Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось…
Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению»
, - гласит уведомление.
В начале марта 2022 года Литвинова уехала во Францию
, где находится до сих пор. Однако артистка не делала никаких громких заявлений по поводу текущей международной ситуации.
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