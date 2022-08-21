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В России отменён повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой

21 августа
2022 год

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21 августа 2022
Сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» без объяснения причин. Спецпоказ и онлайн-встреча с Литвиновой должны были состояться 22 августа в премьерном зале кинотеатра «Октябрь», о чём актриса и режиссёр радостно сообщила в своём телеграм-канале. Однако уже через два дня Литвинова сообщила об отмене показа и проката, опубликовав скриншот уведомления от организаторов.

В России отменён повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой

«По независящим от «Каро» обстоятельствам мы вынуждены отменить специальное событие 22 августа и весь прокат с 25 августа в сети «Каро».
Всех зрителей мы оповестим и сделаем возврат денежных средств. Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось…
Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению», - гласит уведомление.

В начале марта 2022 года Литвинова уехала во Францию, где находится до сих пор. Однако артистка не делала никаких громких заявлений по поводу текущей международной ситуации.
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№ 2
Вилли Разумовский   22.08.2022 - 12:53
Бяда-бяда, расстройство, и разочарование. Гимно формализму пролетело мимо кассы во время войны, так же, впрочем, как и до нее. Внезапно. Придется что-нибудь содержательное смотреть. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   22.08.2022 - 12:16
На сколько я понимаю, сейчас и этого достаточно. Перебежчик типа вот и все. Так можно и в будущем остаться без всего, хотя Литвиновой наверное все равно, что будет дома. коль она сидит там. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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