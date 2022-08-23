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«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская

23 августа
2022 год

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23 августа 2022

21 августа в Калининграде состоялась церемония закрытия 10-го фестиваля короткометражного кино «Короче». Победителем смотра стал фильм «Весёлый понедельник» Софьи Райзман, а всего за три дня фестиваля было показано более 40 новых короткометражных картин. Ведущей церемонии закрытия выступила Елизавета Боярская. Также на красную дорожку в этот день вышли Катерина Шпица, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд с дочерью Анной, Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Алина Насибуллина, Маруся Климова, Анна Котова–Дерябина и многие другие.

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Светлана Степанковская

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Любовь Толкалина

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Юлия Пересильд с дочерью Анной

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Дарья Калмыкова

Звёзды российского кино появились на красной дорожке фестиваля в бриллиантовых украшениях ALROSA Diamonds.

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Катерина Шпица

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Екатерина Волкова

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Софья Каштанова

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Елизавета Боярская

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Анна Котова-Дерябина

За образы звёзд на красной дорожке отвечают бьюти-партнёры фестиваля – бренд российской косметики RBG, основанный Наташей Ракоч и бренд профессиональной косметики для волос Alterego Italy.

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Владимир Яглыч

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Алёна Бабенко с мужем Эдуардом Субочем

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Марина Доможирова

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Маруся Климова

«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская
фото: Алина Насибуллина

Также в качестве партнёра фестиваля выступил онлайн-кинотеатр Okko – подписчикам сервиса уже доступна специальная коллекция, в которой представлены фильмы-участники и победители фестиваля «Короче» прошлых лет.
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«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская фотографии
«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская фотографии
«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская фотографии
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