«Короче»: Катерина Шпица, Любовь Толкалина и Елизавета Боярская

Звёзды российского кино появились на красной дорожке фестиваля в бриллиантовых украшениях ALROSA Diamonds.
фото: Катерина Шпица
фото: Екатерина Волкова
фото: Софья Каштанова
фото: Елизавета Боярская
фото: Анна Котова-Дерябина
За образы звёзд на красной дорожке отвечают бьюти-партнёры фестиваля – бренд российской косметики RBG, основанный Наташей Ракоч и бренд профессиональной косметики для волос Alterego Italy.
фото: Владимир Яглыч
фото: Алёна Бабенко с мужем Эдуардом Субочем
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская
фото: Марина Доможирова
фото: Маруся Климова
фото: Алина Насибуллина
Также в качестве партнёра фестиваля выступил онлайн-кинотеатр Okko – подписчикам сервиса уже доступна специальная коллекция, в которой представлены фильмы-участники и победители фестиваля «Короче» прошлых лет.
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