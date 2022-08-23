Алек Болдуин лишился пяти контрактов из-за инцидента на съёмках фильма «Ржавчина»

За последние десять месяцев Алек Болдуин лишился пяти рабочих контрактов из-за гибели Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». В недавнем интервью CNN актёр признался, что хотел уйти из киноиндустрии, но передумал, благодаря поддержке своей жены Хилари.
фото: Алек Болдуин с женой Хилари
«Вчера меня уволили ещё с одной работы. Всё уже было готово, я должен был начать сниматься, осталось только сесть в самолет. Несколько месяцев я общался с этими ребятами, и вот вчера они говорят, что не хотят видеть меня в своём фильме из-за того, что случилось», – признался Болдуин. Актёр рассказал, что хотел бы закончить работу над фильмом «Ржавчина» и выпустить его в честь Галины, а все вырученные средства перечислить её сыну и мужу.
фото: Галина Хатчинс
Также Болдуин заявил, что боится за свою безопасность после того, как Дональд Трамппублично обвинил его в намеренном убийстве Хатчинс. Актёр обеспокоен, что последователи бывшего президента США могут представлять для него опасность: «Если бы не моя жена, не знаю, где бы я сейчас был. Я бы, наверно, уволился и ушёл на пенсию, продал бы всё и купил дом в глуши, нашёл бы себе другое занятие», – сказал Алек.
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