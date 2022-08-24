«Премьера отложена и неизвестно когда состоится»: Евгений Цыганов о судьбе фильма «Воланд»

Юлия Снигирь
и Евгений Цыганов дали изданию «Super» большое совместное интервью
, в котором рассказали о неопределённой судьбе фильма «Воланд»
и потере ролей в международных проектах.
В последнее время, во многом благодаря развитию стриминговых киносервисов, российские актёры начали вливаться в международные проекты. После заметной роли во втором сезоне «Молодого папы»
Юлия получила ещё несколько предложений о сотрудничестве за рубежом. Однако обострившаяся международная ситуация, повлекшая за собой беспрецедентные санкции, сделала это сотрудничество невозможным технически.
«Весной у нас по понятным причинам отменились съемки в Швеции. А летом Юлю звали в Италию какие-то сумасшедшие кинематографисты, которые готовы были утвердить ее на главную роль вопреки всему. Но она не смогла долететь даже на примерку
», - рассказал Евгений.
«То есть они поняли, что стала очень сложная логистика. А дальше сказали: «Мы не можем артистку привезти, и все». Пока что ситуация с международными проектами такая»
, - дополнила Юлия.
Уехать на некоторе время из России ради работы, чтобы облегчить логистические задачи европейским коллегам, артистка себе позволить не может. «У меня тут есть договоренности, есть семья, есть, пусть даже редко играющийся, спектакль в театре, есть масса причин»
.
Отвечая на вопрос о будущем российского кино Цыганов заметил, что пришло время задуматься не о кино, а о самих себе. «Вопрос в том, что будет с нами со всеми. На нас все не должно закончиться. Есть дети, они растут, мы хотим передать им какие-то принципы и ценности. И главное, чего нам бы хотелось, — чтобы наши дети обладали внутренней свободой и радостью жизни, радостью момента. Но сегодня любой вопрос про будущее вызывает недоумение»
.
На этом фоне даже новость о неопределённой судьбе проката долгожданного фильма «Воланд»
, где Юлия и Евгений играют главные роли, не так сильно огорчает артистов. В июле на питчинге лидеров Фонда кино создатели фильма запросили 300 миллионов рублей на съёмки иудейской части. Но так и не получили дополнительное финансирование. Режиссёр Михаил Локшин
связывает это решение со своей активностью в соцсетях, где он репостил западные ресурсы, освещающие спецоперацию. Дальнейшая судьба проекта неопределённа - государство так и не выделило деньги на постпродакшн и спецэффекты, а студия Universal, занимавшаяся дистрибуцией, ушла из России вслед за десятками иностранных компаний. Таким образом, Локшин оказался в патовой ситуации: «В России мы в каком-то смысле под цензурой, но и за границей никто наш фильм не возьмёт, потому что это русский фильм»
- резюмировал режиссёр в комментарии изданию «The New York Times»
. Исполнивший в фильме роль Мастера Цыганов отнёсся к этой новости с философским спокойствием.
«Роман Булгакова, кажется, напечатали в конце шестидесятых, а написан он был в конце 1930-х. Так что ничего страшного — подождем», - философски отметил Евгений. «Удивительно, но нас спрашивали, что же мистического произошло во время съемок фильма. Да в общем-то, ничего — кроме того что премьера отложена и неизвестно когда состоится»
.
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