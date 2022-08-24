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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу

24 августа
2022 год

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24 августа 2022
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в Лас-Вегасе в июле этого года и сразу же отправились в свадебное путешествие. В прошедшие выходные молодожёны устроили пышное торжество и отпраздновали свадьбу в кругу самых близких. Вчера Джей Ло показала на своём сайте OntheJLo эскизы всех трёх платьев Ralph Lauren, которые она сменила за выходные. Над каждый платьем работали 30 швей: они вручную вышивали платья-люстры со складками из шёлкового тюля и украшали всё кристаллами Swarovski.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу фотографии
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