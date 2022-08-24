Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу

Дженнифер Лопес
и Бен Аффлек
тайно поженились в Лас-Вегасе в июле этого года и сразу же отправились в свадебное путешествие. В прошедшие выходные молодожёны устроили пышное торжество и отпраздновали свадьбу в кругу самых близких. Вчера Джей Ло показала на своём сайте OntheJLo
эскизы всех трёх платьев Ralph Lauren, которые она сменила за выходные. Над каждый платьем работали 30 швей: они вручную вышивали платья-люстры со складками из шёлкового тюля и украшали всё кристаллами Swarovski.
обсуждение >>