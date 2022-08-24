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СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

24 августа
2022 год

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24 августа 2022

Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин расстались после 25 лет брака. Актриса подала на развод и обвинила супруга в растрате семейного имущества.

СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

Согласно документам, Флавин убеждена, что Сталлоне скрывает часть семейных активов, из-за чего страдает их общее экономическое положение. Актриса также намерена получить эксклюзивные права на владение их домом во Флориде на время бракоразводного процесса. Недавно Флавин опубликовала фотографию с дочерьми и недвусмысленно её подписала: «Эти девушки – мой приоритет, всё остальное не имеет значения. Нас четверо навсегда».

СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака
фото: Дженнифер Флавин с дочерьми

Накануне стало известно, что Сильвестр перебил татуировку на плече с портретом Дженнифер на изображение своего любимого покойного пса. На вопрос о причинах такого кардинального изменения представитель актёра ответил, что «мистер Сталлоне хотел обновить портрет своей жены, однако результат оказался неудовлетворительным и, к сожалению, исправить его было невозможно». Пока что представители пары не прокомментировали информацию о разводе.

СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака
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СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака фотографии
СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака фотографии
СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака фотографии
СМИ: Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака фотографии
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