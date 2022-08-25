Николай Наумов выпустит книгу «Последний реальный пацан»

Николай Наумов
, известный по роли Коляна Наумова в сериале «Реальные пацаны»
, выпустит книгу «Последний реальный пацан» совместно с телеканалом ТНТ и издательством АСТ. 29 августа в эфире стартует новый сезон сериала, в котором Колян решил стать писателем и издать свою автобиографию. На страницах книги он порассуждает о дружбе, своих отношениях с Лерой и о том, что вообще значит фраза «реальный пацан». Весь процесс работы над автобиографией будет отражён в девятом сезоне, и книгу, автором которой значится актёр Николай Наумов, выпустят в формате сценариев серий.
«За 12 лет в эфире Колян стал тем героем, которому есть что сказать. И даже закономерно, что, подбираясь к третьей сотне эпизодов, он накопил материала на целую книгу. Новый сезон получился настолько ностальгическим и душевным, что, кажется, аж сценарий пропитался тёплыми воспоминаниям о съёмках в Перми и Москве. Что до меня, то, конечно, я бы в реальности свою биографию вряд ли бы стал писать – мне больше по душе сказки, которые я мог бы вслух читать своим детям, а они потом своим»
, – сказал Николай Наумов.
Девятый сезон станет настоящим ностальгическим путешествием по киновселенной «Реальных пацанов», поэтому книга встречает своих читателей фразой на обложке «Иногда, чтобы продвинуться вперёд, нужно вернуться к истокам», которую Колян Наумов позаимствовал у Мэттью МакКонахи
.
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