Эндрю Гарфилд рассказал, что держал пост и отказался от секса ради роли в фильме «Молчание»

Эндрю Гарфилд встал на защиту «актёрского метода», направленного на максимальное вживание в образ. Ранее такой подход критиковали некоторые голливудские звёзды из-за опасности развития ментальных болезней: например, Леди Гага во время съёмок фильма «Дом Gucci» просила дежурить с ней на площадке психиатра, так как чувствовала, что теряет связь с реальностью и живёт жизнью своей героини. Однако Гарфилд убеждён, что его коллеги по цеху плохо думают об «актёрском методе» потому, что неправильно им руководствовались.
фото: Эндрю Гарфилд в фильме «Молчание»
«Мне кажется, было озвучено много неправильных представлений об «актёрском методе». Люди до сих пор им пользуются вовсе не для того, чтобы вести себя как мудаки на съёмочной площадке. На самом деле речь идёт о том, чтобы искренне погружаться в воображаемые обстоятельства и одновременно быть очень добрым к команде, быть нормальным человеком и иметь возможность завязать с «методом» и вновь к нему прибегнуть. Я не думаю, что вы что‑то знаете об актёрской игре по «методу», если вы называете это чушью. Или вы просто работали с кем‑то, кто утверждает, что он актёр «метода», но на самом деле вообще не руководствуется им», – заявил Гарфилд в подкасте «WTF с Марком Мароном».
Эндрю также поделился своим опытом работы по «методу». При подготовке к роли священника-иезуита в фильме «Молчание» он изучал основы католицизма, выполнял духовные практики и учился у священника целый год. Также актёр на полгода отказался от секса и постился: «Это было очень круто. В то время у меня был довольно дикий, триповый опыт, я морил себя отсутствием секса и еды», – рассказал Гарфилд.
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