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«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях

25 августа
2022 год

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25 августа 2022

Елена Лядова сыграла главную роль в сериале «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», который выйдет 8 сентября в онлайн-кинотеатре Okko. По этому поводу актриса дала интервью журналу Hello! и рассказала о том, каково это – работать вместе с мужем, Владимиром Вдовиченковым, на одной съёмочной плоащдке.

«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях

О профессионально ревности

«Работать вместе бывает утомительно, потому что на работе каждый охраняет свою территорию. Все личные отношения заканчиваются, как только мы приезжаем на площадку. Дальше каждый сам по себе. Я не могу лезть в работу Владимира, мешать ему. Как и с другими, абсолютно чужими мне людьми, партнёрами, я веду себя с ним на съёмках деликатно. Так же поступает и он. В чем сложность? От постороннего человека можно закрыться, уйти в вагончик, даже проявить резкость в какой-то ситуации. А близкие всегда рассчитывают на поддержку — ты же их любишь и не можешь быть грубым. Но когда ты занимаешься делом, оберегаешь свою территорию как хрустальную вазу, это выходит на первый план. Так что работать с близкими — не самая комфортная история».

«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях

О популярности

«У нас разный уровень популярности. Естественно, Владимира узнают больше. Мы оба успешны в профессии, но причин ревновать нет. Я всё равно мужские роли не могу играть, а он не может играть мои, женские. Я бы жить не смогла, если бы меня узнавали так же часто, как его. Я интроверт, живу на другой частоте, и если бы каждый в меня тыкал, я бы, наверное, с ума сошла. Мне нужно жить размеренно, чтобы в церковь спокойно зайти можно было и там к тебе не кидались фоткаться».

«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях

О ревности в личных отношениях

«Ну подходят к мужу поклонницы на улице, энергию свою дарят — хорошо же. У меня хороший муж, он нравится женщинам. Правильный выбор я сделала. Чего такого-то? У популярных актёров должны быть поклонники. Володя получает много писем на адрес театра с фотографиями и с просьбой подписать их, написать добрые слова. И он бесконечно подписывает, отправляет, то в воинские части, то куда-то ещё. Этим он доставляет радость людям: вот кто-то написал письмо звезде в Москву, не зная, дойдёт ли вообще это письмо, и вдруг получает в ответ открытку, рукописную, с подписанными фотографиями. Круто же. Причем это работает в обе стороны, артист тоже получает удовольствие от такого общения. Чувствует себя нужным, важным. Пошла эмоция — и прекрасно. Ради этого мы и работаем».

«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях

О российской киноиндустрии

«Я настроена позитивно. Мне кажется, что сейчас время разных возможностей и достижений и в кинематографе, и в театре, и в искусстве. Сейчас нам есть о чем говорить, есть за что переживать, многое наболело. Всегда любое кризисное, мутное, тяжёлое время рождало художников. И сейчас, я считаю, что если люди не просто приспособленцы, а реальные художники, то они должны проявиться в огромном количестве. Возможности есть. Главное, что есть зрители, есть стриминговые сервисы, есть телевидение».
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Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

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«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях фотографии
«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях фотографии
«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях фотографии
«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях фотографии
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