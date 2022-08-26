Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу

Слухи о бракосочетании Павла Прилучного
и Зепюр Брутян появились в СМИ еще в середине мая
. В распоряжение администраторов телеграм-канала «НеМалахов» поступили фотографии документов из ЗАГСа, подтверждающие эти слухи. Однако сами актёры эту информацию не комментировали, продолжая дразнить публику фотографиями своих нежных объятий. Две недели назад издание «КП» сообщило
, что Павел и Зепюр решили наконец-то отпраздновать свадьбу в августе на родине актрисы, в Армении.
25 августа артисты действительно сыграли свадьбу, но не в солнечной Армении, а в знойном Одинцово на вилле «Ротонда». Об этом стало известно благодаря соцсетям, в которых молниеносно размножились фотографии нарядных молодожёнов, сделанные гостями свадьбы. А сегодня на сайте издания «Hello!»
появились первые эксклюзивные снимки со свадьбы.
«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно»
, – рассказал Павел в комментарии Hello!
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