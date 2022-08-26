Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу

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Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев

Актриса признаётся, что работать с близкими бывает тяжко

«У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях

Эндрю Гарфилд рассказал, что держал пост и отказался от секса ради роли в фильме «Молчание»

25 августа

Николай Наумов выпустит книгу «Последний реальный пацан»

От имени своего героя Коляна он порассуждает о дружбе, отношениях и о значении фразы «реальный пацан»