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Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу

26 августа
2022 год

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26 августа 2022
Слухи о бракосочетании Павла Прилучного и Зепюр Брутян появились в СМИ еще в середине мая. В распоряжение администраторов телеграм-канала «НеМалахов» поступили фотографии документов из ЗАГСа, подтверждающие эти слухи. Однако сами актёры эту информацию не комментировали, продолжая дразнить публику фотографиями своих нежных объятий. Две недели назад издание «КП» сообщило, что Павел и Зепюр решили наконец-то отпраздновать свадьбу в августе на родине актрисы, в Армении.

Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу

25 августа артисты действительно сыграли свадьбу, но не в солнечной Армении, а в знойном Одинцово на вилле «Ротонда». Об этом стало известно благодаря соцсетям, в которых молниеносно размножились фотографии нарядных молодожёнов, сделанные гостями свадьбы. А сегодня на сайте издания «Hello!» появились первые эксклюзивные снимки со свадьбы.

Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», – рассказал Павел в комментарии Hello!

Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу

Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу
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Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу фотографии
Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу фотографии
Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу фотографии
Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу фотографии
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