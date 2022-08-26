Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев

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26 августа Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу Актёр не планировал жениться после развода с Муцениеце

25 августа «У меня хороший муж, он нравится женщинам»: Елена Лядова о ревности в личных и профессиональных отношениях Актриса признаётся, что работать с близкими бывает тяжко

25 августа Эндрю Гарфилд рассказал, что держал пост и отказался от секса ради роли в фильме «Молчание» Артист встал на защиту «актёрского метода»