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Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев

26 августа
2022 год

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26 августа 2022

25 августа в кинотеатре «Москва» состоялась премьера остросюжетного сериала о российском рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову». Картину, повествующую об изнанке индустрии секс-услуг, представили создатели проекта Сарик и Гевонд Андреасяны, а также актёры сериала Лиза Моряк, Наталья Рудова, Янина Студилина, [url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/31592/bio/]Виктория
Богатырёва[/url], Анна Чурина и Сергей Комаров. Исполнитель главной роли Павел Прилучный был занят произнесением клятв на собственной свадьбе, поэтому присутствовать не смог.

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Наталья Рудова

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Янина Студилина

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Виктория Богатырёва

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Сергей Комаров

Среди гостей премьеры были Алёна Бабенко, Владимир Яглыч, Софья Каштанова, Катерина Ковальчук, Эвелина Блёданс, Антон Батырев, Анастасия Макеева, Дмитрий Власкин и многие другие.

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Софья Каштанова

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Роман Маякин с гостьей премьеры

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Владимир Яглыч

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Аксинья Гог

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Алёна Бабенко

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Антон Батырев

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Катерина Ковальчук

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Дмитрий Власкин и Анна Бегунова

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Эвелина Блёданс

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Светлана Степанковская

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Анна Чурина

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Анастасия Макеева с мужем

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Александра Черкасова-Служитель

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Валерия Шкирандо

Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев
фото: Ольга Смирнова

Первые две серии проекта уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

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Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев фотографии
Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев фотографии
Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев фотографии
Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев фотографии
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