Эскорт от А до Я: Наталья Рудова, Анастасия Макеева и Антон Батырев

25 августа в кинотеатре «Москва» состоялась премьера остросюжетного сериала о российском рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову»
. Картину, повествующую об изнанке индустрии секс-услуг
, представили создатели проекта Сарик
и Гевонд Андреасяны
, а также актёры сериала Лиза Моряк
, Наталья Рудова
, Янина Студилина
, [url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/31592/bio/]Виктория
Богатырёва[/url], Анна Чурина
и Сергей Комаров
. Исполнитель главной роли Павел Прилучный был занят произнесением клятв на собственной свадьбе
, поэтому присутствовать не смог.
фото: Наталья Рудова
фото: Янина Студилина
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян
фото: Виктория Богатырёва
фото: Сергей Комаров
Среди гостей премьеры были Алёна Бабенко
, Владимир Яглыч
, Софья Каштанова
, Катерина Ковальчук
, Эвелина Блёданс
, Антон Батырев
, Анастасия Макеева
, Дмитрий Власкин
и многие другие.
фото: Софья Каштанова
фото: Роман Маякин с гостьей премьеры
фото: Владимир Яглыч
фото: Аксинья Гог
фото: Алёна Бабенко
фото: Антон Батырев
фото: Катерина Ковальчук
фото: Дмитрий Власкин и Анна Бегунова
фото: Эвелина Блёданс
фото: Светлана Степанковская
фото: Анна Чурина
фото: Анастасия Макеева с мужем
фото: Александра Черкасова-Служитель
фото: Валерия Шкирандо
Первые две серии проекта уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.
фото: Ольга Смирнова
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