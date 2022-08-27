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Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым

27 августа
2022 год

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27 августа 2022
3 августа в Госдуме состоялось первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД), созданной представителями партии «Справедливая России — За Правду». В интересы этого стихийного политического образования входит, в основном, распределение государственного бюджета в сфере культуры. Члены ГРАДа призывают к чисткам в рядах деятелей культуры и чиновников соответствующих ведомств, и составляют списки нелояльных. По итогам заседания группа направила руководителю Первого канала Константину Эрнсту и директору Большого Театра Владимиру Урину письма с просьбой повлиять на Ивана Урганта и Александра Молочникова. Оба артиста не испытали публичного восторга по поводу начала спецоперации.

Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым
фото: Владимир Урин

Усилия группы начинают приносить первые плоды - в ответ на запрос секретаря ГРАДа, депутата Дмитрия Кузнецова, Владимир Урин заявил, что отказался от сотрудничества с Александром Молочниковым. Режиссёр не будет участвовать в постановке опер «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, премьера которых была запланирована в сезоне 2022-2023. Также Урин на всякий случай уточнил, что поставивший в театре два спектакля Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях с Большим театром России».

Молочников прокомментировал эту новость в запрещённой соцсети, уточнив, что речь идёт не только о премьерах, но и о уже поставленных спектаклях: одноактной опере «Телефон. Медиум» 2019 года и балете «Чайка» 2021 года, отмеченным премией «Золотая Маска».

Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым
фото: Александр Молочников


«Весь день спрашивали. Да, наших Менотти и «Чайку» Большой тоже поставил на «паузу», как и новую оперу, премьера которой должна была быть в июне 2023 (а сейчас был сдан макет, проведён кастинг и тд). Никаких моих конфликтов с руководством не было и нет, так что это исключительно…
Собственно, я даже не знаю о чём речь, ведь никогда не состоял в трудовых отношениях с театром», - пошутил режиссёр, попросив прощения у артистов театра.

В связи с этим случаем особый интерес представляет заявление одного из членов ГРАДа и партии «Справедливая России — За Правду», писателя Захара Прилепина. В открытом письме он заверял Ксению Собчак, что никаких культурных чисток и запрета на профессию в России нет. А деятельность ГРАДа, по мнению писателя, не направлена на нанесение ущерба артистам.

«Не так давно несколько сенаторов и депутатов Госдумы РФ выступили с простейшей и прозрачной инициативой: навести порядок в распределении государственного финансирования культуры. И до выяснения обстоятельств не заключить контракты с рядом персонажей, что публично выступили против спецоперации, и уж тем более, если они прямо поддерживают противоборствующую сторону. Повторюсь: не предложили преследовать этих людей в уголовном или административном порядке. Не предложили наложить запрет на их профессиональную деятельность».

В ответном письме Прилепину Ксения Анатольевна заметила, что сегодня культурные чистки носят неофициальный характер и выражаются в отмене выступлений и расторжении контрактов.
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Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым фотографии
Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым фотографии
Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым фотографии
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