Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым

Усилия группы начинают приносить первые плоды - в ответ на запрос секретаря ГРАДа, депутата Дмитрия Кузнецова, Владимир Урин заявил, что отказался от сотрудничества с Александром Молочниковым. Режиссёр не будет участвовать в постановке опер «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, премьера которых была запланирована в сезоне 2022-2023. Также Урин на всякий случай уточнил, что поставивший в театре два спектакля Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях с Большим театром России».
Молочников прокомментировал эту новость в запрещённой соцсети, уточнив, что речь идёт не только о премьерах, но и о уже поставленных спектаклях: одноактной опере «Телефон. Медиум» 2019 года и балете «Чайка» 2021 года, отмеченным премией «Золотая Маска».
фото: Александр Молочников
«Весь день спрашивали. Да, наших Менотти и «Чайку» Большой тоже поставил на «паузу», как и новую оперу, премьера которой должна была быть в июне 2023 (а сейчас был сдан макет, проведён кастинг и тд). Никаких моих конфликтов с руководством не было и нет, так что это исключительно…
Собственно, я даже не знаю о чём речь, ведь никогда не состоял в трудовых отношениях с театром», - пошутил режиссёр, попросив прощения у артистов театра.
В связи с этим случаем особый интерес представляет заявление одного из членов ГРАДа и партии «Справедливая России — За Правду», писателя Захара Прилепина. В открытом письме он заверял Ксению Собчак, что никаких культурных чисток и запрета на профессию в России нет. А деятельность ГРАДа, по мнению писателя, не направлена на нанесение ущерба артистам.
«Не так давно несколько сенаторов и депутатов Госдумы РФ выступили с простейшей и прозрачной инициативой: навести порядок в распределении государственного финансирования культуры. И до выяснения обстоятельств не заключить контракты с рядом персонажей, что публично выступили против спецоперации, и уж тем более, если они прямо поддерживают противоборствующую сторону. Повторюсь: не предложили преследовать этих людей в уголовном или административном порядке. Не предложили наложить запрет на их профессиональную деятельность».
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