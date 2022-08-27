Никита Михалков объяснил, чем отличаются уехавшие из России артисты от белой эмиграции

Никита Михалков
призвал общественность не сравнивать покинувших Россию современников с белой эмиграцией. Разницу между бегством и изгнанием режиссёр объяснил на встрече с журналистами, приуроченной к открытию 44-го ежегодного Московского Международного Кинофестиваля.
«Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая сделала их популярными, их любила, боготворила, давала возможность безбедно жить и делать то, что они хотят, за государственные, к тому же, деньги. Неблагодарность должна быть как-то оценена. Не надо путать людей, которые были высланы из России в 1920-х годах, философский пароход. Они были изгнаны из страны, потому что их нельзя было истребить, это были слишком крупные фигуры. Они не бросали Родину, они не приняли власть. В результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру.
Скажу более того, может быть, это и спорно. Если бы Шмелёва не выслали, он бы не написал «Лето господне», как и Бунин – «Тёмные аллеи», потому что вся их жизнь там была посвящена ощущениям, которыми они жили в России. Что сегодня мы можем получить обратно от тех, кто уехал? Чулпан Хаматова вместе с Белым играют Петрушевскую – я посмотрел. На мой взгляд, это очень плохо, неталантливо, скучно, безумно многозначительно. Я не хочу оценивать, кто из них что делает. У них у каждого своя слава, свои зрители. Я не вижу сейчас необходимости тратить силы и время на то, чтобы осуждать»
, – неожиданно примирительно заключил Никита Сергеевич.
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