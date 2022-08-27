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Никита Михалков объяснил, чем отличаются уехавшие из России артисты от белой эмиграции

27 августа
2022 год

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27 августа 2022

Никита Михалков призвал общественность не сравнивать покинувших Россию современников с белой эмиграцией. Разницу между бегством и изгнанием режиссёр объяснил на встрече с журналистами, приуроченной к открытию 44-го ежегодного Московского Международного Кинофестиваля.

Никита Михалков объяснил, чем отличаются уехавшие из России артисты от белой эмиграции

«Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая сделала их популярными, их любила, боготворила, давала возможность безбедно жить и делать то, что они хотят, за государственные, к тому же, деньги. Неблагодарность должна быть как-то оценена. Не надо путать людей, которые были высланы из России в 1920-х годах, философский пароход. Они были изгнаны из страны, потому что их нельзя было истребить, это были слишком крупные фигуры. Они не бросали Родину, они не приняли власть. В результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру.
Скажу более того, может быть, это и спорно. Если бы Шмелёва не выслали, он бы не написал «Лето господне», как и Бунин – «Тёмные аллеи», потому что вся их жизнь там была посвящена ощущениям, которыми они жили в России. Что сегодня мы можем получить обратно от тех, кто уехал? Чулпан Хаматова вместе с Белым играют Петрушевскую – я посмотрел. На мой взгляд, это очень плохо, неталантливо, скучно, безумно многозначительно. Я не хочу оценивать, кто из них что делает. У них у каждого своя слава, свои зрители. Я не вижу сейчас необходимости тратить силы и время на то, чтобы осуждать», – неожиданно примирительно заключил Никита Сергеевич.
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обсуждение >>
№ 7
Киноман1985   29.08.2022 - 12:39
Как бы его мнение мало кого интересует, что он там думает и по какому поводу. Куда интересней что про него думают русский народ, и на его ютуб -шоу. читать далее>>
№ 6
Lusia Happy   29.08.2022 - 10:16
ага, хорошее отличие) молодец Михалков, респект ему за все. Раздражает если честно эта фигура, причем очень. каждое его высказывание - это какой-то ужас читать далее>>
№ 5
Дашустик   29.08.2022 - 09:43
Каждый имеет право на свое мнение. Мне кажется, что ситуации очень похожи - талантливые люди бегут от непринятие происходящего и перемен. А дальше каждый рассудит для себя сам читать далее>>
№ 4
Djonny   28.08.2022 - 10:04
"Они были изгнаны из страны, потому что их нельзя было истребить, это были слишком крупные фигуры". Какие ещё крупные фигуры? "Крупных фигур" было всего несколько десятков. Многие покинули... читать далее>>
№ 3
Александр84   27.08.2022 - 23:14
Ещё есть предложение - давайте мы все разом перестанем налоги платить! И тогда посмотрим сколько этих " государственных денег" останется! читать далее>>
Всего сообщений: 7
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фотографии >>
Никита Михалков объяснил, чем отличаются уехавшие из России артисты от белой эмиграции фотографии
Никита Михалков объяснил, чем отличаются уехавшие из России артисты от белой эмиграции фотографии
Никита Михалков объяснил, чем отличаются уехавшие из России артисты от белой эмиграции фотографии
Никита Михалков объяснил, чем отличаются уехавшие из России артисты от белой эмиграции фотографии
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