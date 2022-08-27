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Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа

27 августа
2022 год

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27 августа 2022

5 сентября на Венецианском кинофестивале состоится премьера фантастического триллера Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом в главных ролях. Сама Оливия должна была сыграть главную роль, но в итоге исполнила одну из второстепенных ролей, на которую изначально пробовалась Пью.

Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа
фото: Кадр из фильма «Не волнуйся, солнышко»

Кандидатура Стайлза возникла сразу - Оливии понравилась его работа в «Дюнкерке», а в среде продюсеров ходили слухи о его невероятной сговорчивости и готовности к работе. Однако Гарри был в очередном концертном туре и не смог присоединиться к съёмочной группе. Тогда роль досталась Шайе ЛаБафу, с которым Уайлд ранее работала на съёмках клипа для Рейни Куэлли. Но в 2020 году на старте производства фильма Уайлд приняла решение уволить ЛаБафа. О причинах этого решения актриса и режиссёр рассказала в свежем интервью изданию «Variety».

Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа
фото: Шайа ЛаБаф


Уайлд очень аккуратно подбирала слова, пытаясь объяснить, почему ЛаБаф оказался непригоден для её фильма. И сквозь эту пелену политкорректных терминов проглядывает сообщение о том, что ЛаБаф слишком агрессивен.«Говорю это как человек, который восхищается его работами. Его подход не соответствует тем нравственным установкам, которые я требую соблюдать на своей съёмочной площадке. Ему, судя по всему, требуется некая боевая энергия соперничества, а я лично не думаю, что это способствует улучшению актёрской игры. Я считаю, что создание безопасной и творческой, доверительной среды - лучший способ добиться от людей лучших результатов в их работе. В конце концов, это моя ответственность - защищать производство и актёров. Моя работа».

Интуиция не подвела Оливию - через несколько месяцев на ЛаБафа подала в суд британская певица Талия Барнетт, обвинившая его во всевозможных формах насилия. Её поддержала австралийская певица Sia, охарактеризовав актёра как патологического лгуна и манипулятора. «В свете этих обвинений многое из того, что меня смутно беспокоило в его поведении, сразу же стало понятным. Я желаю ему здоровья и развития, потому что верю в восстановительное правосудие», - заключила Оливия.

Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа
фото: Кадр из фильма «Не волнуйся, солнышко»

В конечном счёте Стайлза в проект загнала пандемия - концерты отменились и музыкант стал снова открыт к сотрудничеству. Для Оливии это была двойная удача - она получила не только подходящего актёра, но и нового возлюбленного. Впрочем, артистка не спешит распространяться на эту тему и комментировать снимки папарацци. «Я не собираюсь ничего об этом говорить, потому что я никогда не видела, чтобы огласка шла на пользу отношениям. Мы оба делаем всё возможное для того, чтобы защитить наши отношения. Думаю, что это из-за горького опыта. А также из-за глубокой любви».
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ДюнкеркНе волнуйся, солнышко

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Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа фотографии
Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа фотографии
Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа фотографии
Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа фотографии
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