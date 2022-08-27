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ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев

27 августа
2022 год

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27 августа 2022

26 августа в московском театре «Россия» прошла церемония открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля. В преддверии церемонии президент смотра Никита Сергеевич Михалков провёл традиционный брифинг, где рассказал о программе и поделился своим мнением о покинувших Россию артистах.

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев

В начале церемонии с приветственным словом от президента РФ Владимира Путина выступила министр культуры Ольга Любимова. Завершив своё выступление, министр объявила минуту молчания по трагически погибшей журналистке Дарье Дугиной.

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев

В своей вступительной речи Никита Михалков призвал гостей фестиваля принять новую реальность и встать на защиту русской культуры: «Очень важно, чтобы мы здесь и вообще в стране ощущали, что без нашей помощи, хотя бы внутренней, очень тяжело тем людям, которые сегодня участвуют в рождении нового мира и новой страны. Я понимаю, что в зале достаточно большое количество людей, которые думают, что будет, как было. Как было – уже не будет. Никогда. Это очень важно всерьез понимать. И то, как будет, зависит от тех, кто сегодня поймет, что как было уже не будет. Это в наших силах. Это наша обязанность. Потому что мы видим, как пытаются отменить русскую культуру, унизить любого нашего человека – вне зависимости от национальности, – у которого в кармане российский паспорт, мы должны понимать: никто, кроме нас самих, нам не поможет».

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Никита Михалков

После чего Михалков передал цепь с образом Георгия Победоносца председателю жюри Евгению Миронову. Вместе они объявили 44-й Московский Международный кинофестиваль открытым.

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Евгений Миронов и Никита Михалков

А по красной ковровой дорожке, ведущей к театру, прошлись Елена Панова, Светлана Дружинина, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Дмитрий Дюжев, Алёна Бабенко, Никита Ефремов, Софья Каштанова, Янина Студилина, Анна Котова-Дерябина, Анастасия Макеева, Аксинья Гог и многие другие.

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Елена Панова

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Анастасия Макеева с мужем

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Рената Пиотровски

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Аксинья Гог

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Алёна Чехова

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Анна Котова-Дерябина

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Ирина Медведева

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Эдуард Субоч и Алёна Бабенко

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Никита Ефремов

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Дмитрий Дюжев

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Константин Хабенский

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Светлана Степанковская

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Сергей Бурунов

ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев
фото: Софья Каштанова
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   27.08.2022 - 21:07
Пока Ефремов младший зубоскалит валяясь на красной дорожке, батя гниет за решеткой с гопниками. Русский Вуди Харрельсон. От Михалкова никто уже ничего не ждет, несет что хочет. читать далее>>
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ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев фотографии
ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев фотографии
ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев фотографии
ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев фотографии
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