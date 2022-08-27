ММКФ-2022: Никита Ефремов, Алёна Бабенко и Дмитрий Дюжев

В начале церемонии с приветственным словом от президента РФ Владимира Путина выступила министр культуры Ольга Любимова. Завершив своё выступление, министр объявила минуту молчания по трагически погибшей журналистке Дарье Дугиной.
В своей вступительной речи Никита Михалков призвал гостей фестиваля принять новую реальность и встать на защиту русской культуры: «Очень важно, чтобы мы здесь и вообще в стране ощущали, что без нашей помощи, хотя бы внутренней, очень тяжело тем людям, которые сегодня участвуют в рождении нового мира и новой страны. Я понимаю, что в зале достаточно большое количество людей, которые думают, что будет, как было. Как было – уже не будет. Никогда. Это очень важно всерьез понимать. И то, как будет, зависит от тех, кто сегодня поймет, что как было уже не будет. Это в наших силах. Это наша обязанность. Потому что мы видим, как пытаются отменить русскую культуру, унизить любого нашего человека – вне зависимости от национальности, – у которого в кармане российский паспорт, мы должны понимать: никто, кроме нас самих, нам не поможет».
фото: Никита Михалков
После чего Михалков передал цепь с образом Георгия Победоносца председателю жюри Евгению Миронову. Вместе они объявили 44-й Московский Международный кинофестиваль открытым.
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