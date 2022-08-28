«Поужинали, и через три дня я предложил ей пожениться»: Павел Прилучный рассказал о романе с Зепюр Брутян

Прилучный познакомился с Брутян в 2019 году на съёмках первого сезона сериала «В клетке», когда ещё был женат на Агате Муцениеце. Но романтические отношения у актёров начались уже после расставания Павла с женой. «Зепюр мелкая была ещё совсем. Она ещё сама по себе маленькая, миниатюрная. Но я всегда смотрел на неё и мне очень нравилось, как она ведёт себя с мужчинами. Она никогда не даст подойти к себе кому-то не тому, сделать что-то не так, по-хамски…Она себя очень правильно несёт. И мне всегда так это нравилось. Она скромная очень».
«Она снялась «В клетке» первой. Мы там подружились, общались, поздравляли друг друга с праздниками, но не более чем. Она мне нравилась по-человечески. Но я на тот момент был женат, и хотя у нас уже тогда были не очень хорошие отношения в семье, я всё равно ни о чём таком не думал. И потом уже просто встретились в торговом центре случайно, зацепились глазами, поужинали, и через три дня я предложил ей пожениться. Я прям её почувствовал. Я понял, что это мой человек, я в ней уверен и даже нисколько не сомневался. Три дня я как-то не очень поспал, но понял, что всё, надо. И через месяц мы расписались. И у неё то же самое абсолютно. В принципе, мне хотелось, чтобы Зиппи была в статусе моей супруги. Да и она воспитана так: либо встречаемся по-серьёзному, либо не надо. У неё хорошее правильное армянское воспитание. Если первая свадьба у меня была тихая и спокойная, то вторую я решил жахнуть так жахнуть. Чтобы это было красиво, в белом платье, с танцами, пением, в красивом месте».
Актёр назвал Зепюр своей главной опорой и признался, что до её появления в его жизни никогда не было человека, который вселял бы в него такую уверенность в себе. «Я впервые в жизни встретил человека, который за меня порвёт, и я в ней нисколько не сомневаюсь. Я дико рад, что её так воспитали. «Ты настройся, ты молодец, ты самый лучший». Никогда в жизни не было у меня человека, который бы настолько давал мне уверенность в себе. Мама нет, она много паникует и может тебя сама в смуту ввести. Нет, у Зепюр чёткая позиция: ты всё сделаешь, я в тебе уверена. На самом деле, женщина очень сильно влияет на мужчину. Она его воспитывает, а не наоборот. Лепит из него то, с чем она в итоге хочет жить. Можно запинать и заплевать человека и будет он ходить додиком всегда. А можно из мужчины такое сделать…»
Отвечая на вопрос Надежды об опыте психотерапии, Павел недвусмысленно намекнул на то, что лично у него нет никаких проблем - надо было всего лишь сменить жену. «Это давно было, я был женат ещё на первой жене. Сейчас не вижу в этом никакого смысла. Тогда я над этим работал, потому что был женат на первой жене и там это было необходимо. В той ситуации. А в нынешних отношениях мы сходимся характерами. И мне не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем. У нас одинаковая ментальность и воспитание. Одни жизненные ценности».
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