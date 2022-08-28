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«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце

28 августа
2022 год

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28 августа 2022
В отличие от Агаты Муцениеце, которая переживала расставание с мужем публично и даже организовала целое терапевтическое шоу «Честный развод», Павел Прилучный упорно воздерживался от каких-либо комментариев на эту тему. Но женившись на Зепюр Брутян, актёр вдруг разоткровенничался и выложил все карты на стол. В интервью Надежде Стрелец Павел признался, что был настолько подавлен происходящим, что даже пообещал себе не иметь больше детей.

«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце
фото: Агата Муцениеце с детьми

«После первого брака думал: «Больше никогда. Это будут мои первые и последние дети». А сейчас, встретив Зепюр, понял, что хочу ещё. Я вообще был жутко подавленный после развода. Это были три года ада. Я поседел, чего только не было. Это был один из самых непростых периодов. Если бы не Мира [Мирослава Карпович], я бы не вытянул. Я ей очень благодарен. Она правда просто была тем человеком, который был рядом в самые худшие минуты моей жизни. Помогала словом и делом, подсказывала».

Карпович, если верить Прилучному, занималась чистой благотворительностью и пострадала от его сумасшедших фанаток ни за что ни про что - ведь никаких романтических отношений у них не было. «Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой - это СМИ писали. Мира замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я её знаю очень давно и она мне очень помогла в своё время. И я ей помог. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку было, она столько натерпелась. Ей столько г**на писали. Честно говоря, это ужасно. Но и оправдываться я не видел смысла».

«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце
фото: Мирослава Карпович

А причина, по которой Прилучный никогда не высказывался о разводе - благородство и щедрость по отношению к «первой жене» и презрение к жёлтой прессе. Актёр также намекнул на то, что Муцениеце активно привлекала к себе внимание, чтобы начать, наконец, сниматься и хорошо зарабатывать.

«Во-первых, я не смогу никогда сказать что-то плохое о матери своих детей. Никогда ни в какой ситуации, что бы там не происходило. Это неправильно и некорректно. Во-вторых, перед кем мне было оправдываться? Перед жёлтой прессой или этими глупыми людьми, которые пытаются влезть в жизнь и написать свой комментарий? Как ты не напишешь, ты всё равно будешь неправ. В разводе, я считаю, виноваты всегда оба. А то, что на меня взяли и всё это слили - ну хорошо, я согласен, обливайте. Если ей так легче было всё это переживать. Я мужчина, я всё это потерплю. Значит, так надо. Значит ей было интереснее в этом направлении развиваться больше. А мне это было неинтересно. Мне пиар не нужен был, вообще никогда. Мне хотелось, чтобы всё это происходило в рамках каких-то, но это вышло за всякие рамки. Ну..ничего. У каждого своя история.

«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце
фото: Агата Муцениеце

Сейчас у нас отличные отношения. Она правильно себя ведёт. Она наконец добилась того, что она хотела - она снимается в кино. Всё у неё получается. Я за неё искренне рад, что она добилась всего, чего хотела. Главное, чтобы дети были счастливы. А дети счастливы».

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Зепюр БрутянМирослава КарповичАгата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце фотографии
«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце фотографии
«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце фотографии
«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце фотографии
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