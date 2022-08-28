«Я носил с собой словарик русско-английский»: Павел Прилучный о романе с Никки Рид

Одним из забавных фактов биографии Павла Прилучного стал студенческий роман с американской актрисой Никки Рид. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что Павел совсем не понимал английского языка, а Никки, разумеется, не говорила по-русски. О том, как строилось их общение, Павел рассказал в свежем интервью журналистке Надежде Стрелец.
фото: Никки Рид и Павел Прилучный
«Ну она долго за мной бегала, я учился во МХАТе ещё. Я не понимал английский язык, не знал его вообще. Смысла не было учить, потому что я никуда не собирался, он не нужен был. Ну и она ходила за мной, что-то по-английски щебетала. Я не понимал, что она хочет от меня. У неё подруга приехала в Россию учиться по обмену, а Никки с Алеком Болдуином привезли фильм «У Мини это в первый раз». И она приехала к подруге посмотреть театральные показы какие-то. Увидела меня, я ей понравился, она хотела типа подружиться. А я с ней дружить не хотел, потому что я английский не знал, ну и мне было не до этого - я приехал в Москву работать, а не дружить.
Неделю у нас было такое общение - она приходила в общагу, стояла, что-то рассказывала. У нас ребята знали английский, я у них спрашивал: “Переведи мне, что она хочет?” Вот так общались. Когда вдвоем оставались - у меня словарик был русско-английский, я носил его с собой, вот так и общался с ней. Я узнал, что она известная актриса, только через полгода общения. У меня учёба была на первом месте».
Рид даже предлагала Прилучному поехать попробовать свои силы на Фабрике Грёз, но Павла эта перспектива никогда особенно не манила. «Что мне там делать? Мне и тут хорошо. Даже желания такого никогда не возникало. Мне интереснее, чтобы Голливуд приглашали к нам, чтобы здесь снимали. У меня такая мечта. Для чего я вообще занимаюсь этой профессией? Мне хотелось развить её до того уровня, чтобы они хотели у нас сниматься. Но сейчас уже это всё, забудем…»
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