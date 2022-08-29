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ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко

29 августа
2022 год

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29 августа 2022

28 августа в рамках программы «Нокое кино России» 44-го ММКФ в московском «Доме кино» состоялась премьера фильма «Просточеловек» режиссера-дебютантки Яны Климовой-Юсуповой. Фильм рассказывает о сложном выборе, который приходится делать герою фильма, 30-летнему Саше (Филипп Авдеев). За неделю до эмиграции в Европу Саша узнаёт, что нашлась оставившая его в роддоме мать. У которой вот-вот изымут квартиру за долги.



Картину зрителям представили режиссёр Яна Климовой-Юсуповой и актёры Агата Муцениеце, Екатерина Агеева, Никита Дювбанов и Евгения Афонская.

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Яна Климова-Юсупова

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Агата Муцениеце

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Евгения Афонская

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Екатерина Агеева

Среди первых зрителей фильма были Юля Паршута, Алена Бабенко, Лиза Шакира, Ирина Чериченко и другие.

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Лиза Шакира

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Юлия Паршута

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Алёна Бабенко

ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко
фото: Ирина Чериченко
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ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко фотографии
ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко фотографии
ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко фотографии
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