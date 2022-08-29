ММКФ-2022: Агата Муцениеце, Юлия Паршута и Алёна Бабенко

«Я носил с собой словарик русско-английский»: Павел Прилучный о романе с Никки Рид
Трудности перевода
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28 августа в рамках программы «Нокое кино России» 44-го ММКФ в московском «Доме кино» состоялась премьера фильма «Просточеловек» режиссера-дебютантки Яны Климовой-Юсуповой. Фильм рассказывает о сложном выборе, который приходится делать герою фильма, 30-летнему Саше (Филипп Авдеев). За неделю до эмиграции в Европу Саша узнаёт, что нашлась оставившая его в роддоме мать. У которой вот-вот изымут квартиру за долги.
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