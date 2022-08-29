«Я собирался покончить с собой»: Шайа ЛаБаф впервые прокомментировал обвинения в насилии

Не называя имени Барнетт, ЛаБаф признал свою ответственность перед ней: «Я обидел эту женщину. А попутно обидел и множество других людей. И множество людей до неё. Я был алчущим удовольствий, эгоистичным, зацикленным на себе, бесчестным, невнимательным и преисполненным страха человеком».
Также актёр выразил благодарность «этой женщине» за то, что она поставила его в ситуацию, которая не оставила ему лазеек для возврата к прежней жизни. «У меня всегда было пространство для манёвра - каждый раз, когда я лажал, была какая-то лазейка, какой-нибудь звонок от Брэда Питта или роль в авторском фестивальном кино в духе Санденса. Всегда было пространство для манёвра, позволяющее мне вернуться к своему эго. На этот раз никаких лазеек не осталось - за что я приписываю этой женщине спасение моей жизни. Она разрушила все пути к отступлению. Я рухнул на самое дно».
Но на дне у Шайи появилась шальная мысль решить все свои проблемы одним выстрелом: «Когда всё это на меня обрушилось, я забыл, как дышать. Потому что подтекст имейла (видимо, имеется в виду уведомление о судебном иске - прим. ред.) ясно гласил: «Твоей азартной беготне пришёл конец». Я сидел за компьютером и таращился в монитор, и следующее, что я сделал буквально через две минуты - пошёл и зарядил пистолет. Уселся за свой стол и собрался покончить с собой. Я понятия не имел, что теперь делать. Я несколько минут пытался сообразить, где же лазейка, где это пространство для манёвра? Но никаких вариантов больше не было».
К счастью, актёр передумал использовать в решении своих проблем оружие и обратился за помощью в общество Анонимных Алкоголиков (АА). Из тех немногих людей, которые не отреклись от ЛаБафа в свете новых обвинений, оказался Шон Пенн. Актёр позвонил Шайе и посоветовал ему связаться с Джошем Бролином, который уже 9-й год успешно сохраняет трезвость при поддержке АА. Бролин организовал Шайе онлайн-встречу с обществом, на которой актёр нашёл себе спонсора (как правило, это один из членов общества, бывший алкоголик, который помогает новоприбывшему члену в его неравной борьбе с зависимостью). Встречи со спонсором проходили на пляже и представляли собой ряд абсурдных на первый взгляд послушаний, которые должны были усмирить эго актёра. Среди прочего, спонсор наказал Шайе вычистить свою жизнь от всего ненужного и на год забыть о работе и любовных отношениях. На тот момент в доме Шайи проживала некая женщина, с которой его не связывали ни узы брака, ни какие-то крепкие чувства. По словам самого актёра, он просто «употреблял» её, как употребляют наркотики. Вернувшись с одной из встреч со спонсором, актёр должен был расстаться с ней, но не понимал, как это сделать. И тут случилось чудо.
«Я возвращаюсь домой, выхожу из машины, а её вещи уже собраны. Она собралась уезжать. Прежний я написал бы хайку собственной кровью, разодрал бы на себе рубаху, побежал бы за ней по улице, перепрыгивая через заборы и держа над головой бумбокс (отсылка к знаменитой сцене из фильма «Скажи что-нибудь» - прим. ред.). В итоге, это было самое дипломатичное расставание в моей жизни! Я спросил: «Что я могу сделать для тебя? Может, вызвать тебе такси?» А она ответила: «Не беспокойся за меня, поправляйся». И я вернулся домой, позвонил своему спонсору и сказал: «Чувак, по ходу, это де**мо работает! Это чудо!»
Первые дни трезвости Шайя тратил много времени на разбирательства с адвокатами и менеджерами, пытаясь убедить их в своей невиновности, выторговать себе индульгенцию и вместе с ней возможность работать дальше. Менеджеры предлагали Шайе отправиться на реабилитацию по программе управления гневом. Но актёр отказался, заявив, что все эти истории с реабилитациями не работают и нужны только для проформы.
«Мне сказали, что в суде все эти встречи Анонимных Алкоголиков не будут иметь никакого значения и веса. Нужны клинические выписки, доказывающие, что ты работаешь над собой. Но я сказал, что не пойду в рехаб. Платить кучу денег за то, чтобы гладить лошадок и плести браслетики дружбы - это не сексуально. У меня есть АА, и это реально работает. И не хочу я ни в какой рехаб, я не хочу показательных жестов. К тому же, я всё это уже проходил. Я был в рехабе, потом сценарий написал - играли мы в эту игру, короче. И это не сработало».
На встречах АА с Шайей продолжали происходить неожиданности и «чудеса». «Мой спонсор отправил меня на одну встречу, на которой его мать получала жетон в честь 37-летия трезвости. И женщина, которая получала жетон сразу после его мамы - была той самой женщиной, с которой я потерял свою девственность. Женщина, к горлу которой я приставил нож, когда мне было 19 лет (К сожалению, актёр не уточнил, зачем он это делал, но судя по тому, что все живы, этот эпизод разрешился благополучно - прим. ред.). И в это момент я услышал голос Господа, который говорил: «Я везде. Ты не сможешь больше сбежать». И вся моя суета просто отступила».
Только после этого эпизода актёр внял совету спонсора перестать суетиться по поводу судебного иска и работы и отпустить ситуацию. Шайя отправился в Юту на три месяца, где устроил себе цифровой детокс. Что тоже благотворно сказалось на его борьбе с раздувшимся эго. «За те 90 дней, что я там провёл, я составил список людей, которых обидел. И я до сих пор пытаюсь исправить это. Это долгий путь, есть люди, которые до сих пор не хотят разговаривать со мной, и я их понимаю. Моя цель - запастись терпением».
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