«Я собирался покончить с собой»: Шайа ЛаБаф впервые прокомментировал обвинения в насилии

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«Я носил с собой словарик русско-английский»: Павел Прилучный о романе с Никки Рид

28 августа

«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце

А также опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович