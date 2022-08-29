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Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков

29 августа
2022 год

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29 августа 2022

23 августа в московском кинотеатре «Октябрь» рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась светская премьера нового фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» с Вигго Мортенсеном, Кристен Стюарт и Леа Сейду в главных ролях. Среди первых зрителей фильма были Алексей Серебряков, Ольга Сутулова, Дмитрий Дибров, Ирина Хакамада, Нонна Гришаева, Алексей Розин, Алёна Свиридова и другие.

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Ольга Сутулова с матерью

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Ирина Хакамада

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Дмитрий Дибров

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Александра Черкасова-Служитель

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Алёна Свиридова с семьёй

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Александр Анатольевич

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Нонна Гришаева с сыном

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Алексей Розин

Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков
фото: Алексей Серебряков с женой

«Преступления будущего» в прокате с 1 сентября 2022 года.

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Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков фотографии
Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков фотографии
Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков фотографии
Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков фотографии
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