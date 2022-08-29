Тёмное будущее трансгуманизма: Дмитрий Дибров, Нонна Гришаева и Алексей Серебряков

«Я собирался покончить с собой»: Шайа ЛаБаф впервые прокомментировал обвинения в насилии
А также рассказал о пути к исправлению
23 августа в московском кинотеатре «Октябрь» рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась светская премьера нового фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» с Вигго Мортенсеном, Кристен Стюарт и Леа Сейду в главных ролях. Среди первых зрителей фильма были Алексей Серебряков, Ольга Сутулова, Дмитрий Дибров, Ирина Хакамада, Нонна Гришаева, Алексей Розин, Алёна Свиридова и другие.
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