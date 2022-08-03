Эдуард Бояков объявил о создании нового театра

Бывший худрук МХАТ им. Горького
и основатель театра «Практика» Эдуард Бояков
сообщил о намерении создать новый театр, который «продолжит дело театра «Практика» (каким я его создавал), дело «Политеатра», наших мхатовских премьер (прежде всего «Лавра»), наших театральных проектов на фестивалях «Традиция», «Новая драма», «Текстура» и других»
.
Новость Бояков сообщил в своём телеграм-канале
, разместив объявление об открытых вакансиях. Продюсер набирает в команду близких по духу специалистов на самые разнообразные административные и творческие должности. Эстетической линией своего нового театра Бояков выбрал «сочетание поиска и служения Традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости
».
«Мои убеждения и принципы тоже известны. Я достаточно много высказываюсь о сегодняшней культурной политике, я убежден в плодотворности и актуальности идей Традиционализма, я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи, и к старшим поколениям. Вера, Родина, семья, учителя, дружба - священные для меня понятия. Но каждая эпоха должна дать свой образ этих понятий, свой стиль»
, - подытожил Бояков, пообещав позже подробнее рассказать о репертуаре и премьерах.
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