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Константин Богомолов развеял миф о враждебности к русским за границей

3 августа
2022 год

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3 августа 2022

Спустя некоторое время после начала спецоперации и последовавшей волны санкций в отношении граждан России в российском информационном пространстве то и дело возникала дискуссия о враждебности к россиянам, оказавшимся на территории европейских стран. Дискуссия эта во многом опиралась на единичные патологические случаи, старательно раздуваемые в соцсетях и СМИ до размеров полномасштабных и массовых гонений. И лишь немногие россияне, имеющие возможность передвигаться по миру в условиях санкций, последовательно развеивают этот миф. Среди них и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, опубликовавший опровержение этих слухов в своём телеграм-канале. По словам режиссёра, простые, политически не ангажированные люди не проявляют никакой враждебности по отношении к заезжим гражданам России.

Константин Богомолов развеял миф о враждебности к русским за границей

«Путешествуя в свой отпуск, хочу сказать то, чего не вижу в лентах и отчётах моих знакомых об их отпускных или рабочих поездках, - и о чём все они говорят в частных разговорах. И в чём я убедился. Нет никакой враждебности к русским. От слова «совсем». Об инцидентах с отказом обслужить - о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность и уважение. Это будет наверное неприятно «стыдящимся», но в Европе я встречаю - везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой - среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолётах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодёжи, средневозрастных, пожилых - везде и всюду только радушие к русским. И уважение».
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№ 1
Вилли Разумовский   3.08.2022 - 15:07
Путешествуйте как можно дольше, Костенька. Пока загранпаспорт не истечет. Как можно дольше, и с супругой, молю. читать далее>>
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Константин Богомолов развеял миф о враждебности к русским за границей фотографии
Константин Богомолов развеял миф о враждебности к русским за границей фотографии
Константин Богомолов развеял миф о враждебности к русским за границей фотографии
Константин Богомолов развеял миф о враждебности к русским за границей фотографии
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