Константин Богомолов развеял миф о враждебности к русским за границей

Ход конём: Ингрид Олеринская, Ангелина Стречина и Анар Халилов
Фестиваль «Chess & Jazz»
Спустя некоторое время после начала спецоперации и последовавшей волны санкций в отношении граждан России в российском информационном пространстве то и дело возникала дискуссия о враждебности к россиянам, оказавшимся на территории европейских стран. Дискуссия эта во многом опиралась на единичные патологические случаи, старательно раздуваемые в соцсетях и СМИ до размеров полномасштабных и массовых гонений. И лишь немногие россияне, имеющие возможность передвигаться по миру в условиях санкций, последовательно развеивают этот миф. Среди них и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, опубликовавший опровержение этих слухов в своём телеграм-канале. По словам режиссёра, простые, политически не ангажированные люди не проявляют никакой враждебности по отношении к заезжим гражданам России.
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