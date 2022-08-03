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3 августа 2022
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Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова
Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова
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3 августа 2022
На прошлой неделе на сцене
Большого театра
в Москве прошли гастроли
Театра балета Бориса Эйфмана
, который представил в рамках фестиваля «Черешневый лес» новый спектакль «Чайка. Балетная история». Среди посетителей премьеры были
Анастасия Макеева
,
Екатерина
и
Александр
Стриженовы,
Татьяна Михалкова
,
Алика Смехова
,
Юлия Бордовских
и другие.
фото: Екатерина и Александр Стриженовы
фото: Анастасия Макеева с мужем
фото: Женя Малахова
фото: Юлия Бордовских с дочерью
фото: Алика Смехова
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