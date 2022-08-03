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Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова

3 августа
2022 год

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3 августа 2022
На прошлой неделе на сцене Большого театра в Москве прошли гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, который представил в рамках фестиваля «Черешневый лес» новый спектакль «Чайка. Балетная история». Среди посетителей премьеры были Анастасия Макеева, Екатерина и Александр Стриженовы, Татьяна Михалкова, Алика Смехова, Юлия Бордовских и другие.

Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова

Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова

Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова
фото: Екатерина и Александр Стриженовы

Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова
фото: Анастасия Макеева с мужем

Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова
фото: Женя Малахова

Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова
фото: Юлия Бордовских с дочерью

Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова
фото: Алика Смехова
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Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова фотографии
Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова фотографии
Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова фотографии
Чехов на пуантах: Екатерина Стриженова, Анастасия Макеева и Женя Малахова фотографии
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