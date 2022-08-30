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Кинопродюсера Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за взятки во время съёмок «Чикатило»

30 августа
2022 год

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30 августа 2022
Дмитрий Большаков, бывший генеральный директор компании «Кино Групп», которая занималась организацией съёмок сериала «Чикатило», получил 5,5 лет колонии общего режима по делу о взятках. По версии следствия, он заплатил полицейским 400 тысяч рублей, чтобы они перекрыли несколько улиц в Москве для работы съёмочной группы. Об этом сообщил ТАСС.

Кинопродюсера Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за взятки во время съёмок «Чикатило»
фото: Кадр из сериала «Чикатило»

В феврале этого года Большаков заявил, что сначала он хотел организовать съёмки официально и был готов заплатить деньги по безналичному расчёту, однако госструктуры не захотели с ним сотрудничать: «Сплошная бюрократия повернулась к нам спиной, хотя мы дозванивались до разных чиновников, объясняли ситуацию, что готовы были переводить деньги по безналичному расчёту за каждый съёмочный день, но никому до нас не было дела. И тогда, чтобы выйти из сложившейся ситуации, я обратился за помощью к полицейским». По словам Большакова, претензий со стороны правоохранителей к онлайн-кинотеатру Okko, для которого снимали сериал, не было, так как компания выделяла деньги не на взятки, а «на производственные нужды или на непредвиденные расходы».

Согласно материалам дела, за проведение киносъёмок в районе пешеходной Лиственничной аллеи Большаков заплатил 140 тысяч рублей, за съёмку в Кривоарбатском переулке – 180 тысяч, а за съёмки эпизодов в районе Театральной площади полицейские получили от него ещё 80 тысяч рублей. Двух полицейских, которым заплатила компания Большакова, также осудили. Один из них получил 7,5 лет колонии строго режима, а другой – 8,5 лет колонии общего режима.
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Кинопродюсера Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за взятки во время съёмок «Чикатило» фотографии
Кинопродюсера Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за взятки во время съёмок «Чикатило» фотографии
Кинопродюсера Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за взятки во время съёмок «Чикатило» фотографии
Кинопродюсера Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за взятки во время съёмок «Чикатило» фотографии
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