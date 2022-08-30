Сарик Андреасян опроверг информацию о причастности Большакова к съёмкам «Чикатило»

Вчера стало известно, что Дмитрий Большаков, бывший гендиректор компании «Кино Групп», получил 5,5 лет колонии общего режима по делу о взятках. По версии следствия, компания Большакова занималась организацией съёмок сериала «Чикатило», а ряд СМИ и вовсе назвал его «продюсером» проекта. Сегодня режиссёр сериала Сарик Андреасян заявил, что Дмитрий Большаков никакого отношения к съёмкам не имел, а фейковую новость распространили коллеги-конкуренты.
фото: Сарик и Гевонд Андреасян
«Друзья! Сегодня мой телефон разрывается, так как телеграм-каналы стали писать, что продюсера сериала «Чикатило» посадили в тюрьму за то, что он дал на лапу полиции, чтобы снимать сериал на какой-то улице. Во-первых, продюсеры «Чикатило» на этом фото! Других продюсеров у сериала нет! Сначала информация была, что Дмитрий Большаков локейшн-менеджер, но это инфа не выстрелила, и тогда Mash стали писать, что это продюсер. Нашим локейшн-менеджером был Сергей Некрасов, а исполнительный продюсер Артём Суджян. Никакого Дмитрия Большакова мы в глаза не видели и понятия не имеем, кто это. Уважаемые коллеги-конкуренты! Перестаньте распространять дезинформацию про нас. Мы понимаем, что у вас не получается быть лучше и продуктивнее, но это не значит, что надо пытаться очернять наше имя такими историями. Наша компания производит контент для всего рынка и делает это в правовом поле. Всем спасибо! Расходимся!», – написал Андреасян в социальных сетях.
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