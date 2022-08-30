Алексей Агранович объяснил, чем москвичи отличаются от жителей других городов

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Сарик Андреасян опроверг информацию о причастности Большакова к съёмкам «Чикатило»

30 августа

Кинопродюсера Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за взятки во время съёмок «Чикатило»

Он заплатил полицейским, чтобы они перекрыли улицы в Москве для работы съёмочной группы