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Алексей Агранович объяснил, чем москвичи отличаются от жителей других городов

30 августа
2022 год

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30 августа 2022
Алексей Агранович, актёр и бывший художественный руководитель «Гоголь-центра», родился и вырос в Москве. В детстве он жил на Плющихе, гостил у бабушки с дедушкой в доме на станции метро «Аэропорт», а перед первым классом вместе с мамой переехал в Ясенево. В интервью журналу «Москвич Mag» Алексей рассказал о любимых местах в столице, а также сравнил москвичей с жителями других городов.

Алексей Агранович объяснил, чем москвичи отличаются от жителей других городов

«Хотелось бы почаще выбираться гулять по Нескучному саду, Патриаршим прудам, арбатским переулкам. Появилось и много прекрасных новых мест, где не менее приятно проводить время. Например, парк «Музеон». Мы с семьей часто там бываем. Но любимый район – Плющиха», – сказал актёр.

Помимо любимых мест в городе, Алексей также назвал несколько ресторанов, в которые он часто заглядывает: «Чаще всего меня можно встретить в районе Бульварного кольца. Был период, когда я фактически жил в клубе «Маяк» в здании театра Маяковского. Сейчас чаще всего предпочитаю заглядывать в пару ресторанов Мити Борисова — «Дом 12» в Мансуровском переулке и «Дом 16» в Подколокольном переулке — это моя среда обитания. Один находится рядом с домом, другой — рядом с работой. Очень люблю несколько грузинских заведений: рестораны «Сахли», «Дарбази» и прекрасный ресторан тех же владельцев под названием «Тенили» в Благовещенском переулке. Иногда ходим с друзьями в «Живаго», потому что приятно по русской традиции пропустить рюмочку с хорошей закуской».

Алексей Агранович объяснил, чем москвичи отличаются от жителей других городов

А вот одной из ярких особенностей жителей столицы Агранович называет «индивидуализм с элементами снобизма»: «Москвичи ко многим вещам зачастую относятся болезненнее. Для них ширина тротуара может быть довольно сакральным понятием. Если говорить про отличия жителей Москвы, то, пожалуй, никто не держит друг друга за руки. Москва довольно эгоистичный город, город индивидуальностей, во многом с элементами снобизма. Конечно же, здесь встречаются и прекрасные дружелюбные люди, вижу это по молодежи, которая стала более открытой, европейской. Но в целом человек в Москве не живет, а скорее выживает, тут каждый сам за себя. Ведь если ты остановился в этом городе, неминуемо столкнешься с какими-то проблемами. Конечно, если ты не наследный принц», – сказал Алексей.
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